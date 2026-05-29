Declaração de Barboza agita torcida do Palmeiras: 'Vai virar ídolo'
Zagueiro vai atuar com a camisa do Verdão depois da Copa do Mundo
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Alexander Barboza chegou com moral no Palmeiras. Ídolo do Botafogo, o zagueiro fará sua estreia pelo Alviverde depois da pausa para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Antes mesmo de entrar em campo, o zagueiro já tem agitado torcedores nas redes sociais.
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Para a TV Palmeiras, Barboza deu uma entrevista que chamou atenção. O argentino demonstrou a mesma mentalidade de quando atuava pelo Glorioso, onde foi campeão da Libertadores e do Brasileirão.
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— Da minha parte, eu vou demonstrar para eles como um torcedor jogaria dentro de campo. Eles vão ver isso, porque eu sou assim. Eu me entrego 100%. E o carinho que eles vão demonstrar para mim, eu demonstrarei em campo, representando eles, porque sou um cara que vive o futebol assim — declarou Barboza à TV Palmeiras.
Nas redes sociais, a fala do zagueiro chamou muita atenção de torcedores do Alviverde. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o zagueiro do Verdão
Barboza chega ao Palmeiras e fará trabalho específico durante pausa para a Copa
Primeiro reforço anunciado pelo Palmeiras para o segundo semestre da temporada, Barboza esteve na Academia de Futebol nesta quarta-feira e conheceu as instalações de seu novo clube. O zagueiro foi recebido pela direção e manteve contato próximo com os estrangeiros do elenco, incluindo os argentinos Flaco López e Giay.
Durante a pausa para a Copa do Mundo, Barboza irá realizar trabalho específico no Palmeiras de adaptação ao novo clube, liderado pelo técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica. O zagueiro poderá atuar com a camisa alviverde assim que a janela de transferências do meio do ano abrir, no dia 20 de julho.
A estreia, por sua vez, deve acontecer dois dias depois, quando o Palmeiras retorna aos gramados para encarar o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, Barboza custou cerca de R$ 20 milhões aos cofres paulistas e é a terceira contratação anunciada após as chegadas de Marlon Freitas, também do Botafogo, e Jhon Arias.
Barboza assinou contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2028, com a possibilidade de prorrogação do vínculo por mais uma temporada.
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