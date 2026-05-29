Torcida do Cruzeiro compara Artur Jorge com Leonardo Jardim: 'Pelo menos'

O Cruzeiro de Artur Jorge venceu mais uma partida na Libertadores, na noite desta quinta-feira (28), e se classificou para as oitavas de final da competição. Nas redes sociais, torcedores começaram a comparar o trabalho do português com o de Leonardo Jardim, seu antecessor conterrâneo.

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Quando Jardim deixou o Cabuloso ao fim de 2025, o torcedor coçou a cabeça e se preocupou com os rumos do ano seguinte. Depois de um começo ruim de Tite, Artur Jorge chegou para mudar a temporada 2026 do Cruzeiro.

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Nas redes sociais, as últimas duas vitórias do Cabuloso, contra Chapecoense e Barcelona do Equador, originaram comparações entre o Cruzeiro de Artur Jorge e o de Leonardo Jardim. Veja os comentários dos torcedores:

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Veja comentários sobre os técnicos portugueses

Como foi o jogo do Cruzeiro de Artur Jorge

Logo aos cinco minutos, o Cruzeiro abriu o placar com um gol muito parecido com feito na primeira fase, no Equador. Pela direita, Fagner fez lançamento para Matheus Pereira, de cabeça, fazer 1 a 0. Com a vantagem, a Raposa baixou a rotação, mas continuou levando perigo. Em lance de preciosismo de Kaiki, Christian teve chance dentro da área, mas a finalização parou na defesa equatoriana. A primeira oportunidade clara dos visitantes veio aos 39 minutos, quando Jandry Gómez pegou sobra de cruzamento e chutou à direita do gol. O Cruzeiro de Artur Jorge respondeu logo em seguida, com belo passe de Kaio Jorge, mas Sinisterra parou no goleiro Contreras. Nos acréscimos, a equipe mineira até conseguiu ampliar, mas o gol de Kaio Jorge foi anulado por impedimento.

Artur Jorge em jogo do Cabuloso (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Assim como no primeiro tempo, a Raposa precisou de poucos minutos para balançar as redes. Fagner fez cruzamento, Matheus Pereira escorou e Christian acertou belo chute para fazer 2 a 0. Instantes depois, veio o terceiro. Kaio Jorge avançou em contra-ataque, venceu a zaga no jogo de corpo e serviu Sinisterra. Com a classificação em mãos, o Cruzeiro seguiu pressionando. Matheus Pereira exigiu bela defesa de Contreras. Mas quando o camisa 10 acertou um voleio, o arqueiro não conseguiu evitar a pintura.

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