menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores se revoltam com horários dos jogos da Seleção na Copa do Mundo: 'Sem hexa'

Fifa divulgou tabela neste sábado (6)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
15:06
Seleção Brasileira perfilada para encarar a Tunísia em amistoso da Data Fifa
imagem cameraSeleção Brasileira perfilada para encarar a Tunísia em amistoso da Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fifa divulgou os horários dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026, neste sábado (6), e o Brasil jogará todas as três partidas iniciais à noite. O cenário revoltou alguns torcedores brasileiros, que esperavam a presença de jogos durante o horário de trabalho, para assim, existir feriados.

continua após a publicidade

➡️ Leitores do Lance! apontam possível zebra na Copa do Mundo de 2026

A Seleção caiu no Grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia. O primeiro compromisso será contra a equipe africana, no dia 13 de junho, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). Depois, a partida será contra o Haiti, na Filadélfia, às 22h (de Brasília). Para finalizar a primeira fase, o compromisso será contra a Escócia, em Miami, às 19h (de Brasília). Veja a tabela completa abaixo:

13/6 - Brasil x Marrocos (Nova Jersey, 19h)
19/6 - Brasil x Haiti (Filadélfia, 22h)
24/6 - Escócia x Brasil (Miami, 19h)

O cenário gerou revolta de torcedores nas redes sociais, que esperavam jogos no horário de trabalho. A esperança era dos jogos da Seleção Brasileira gerarem a presença de feriados no calendário de 2026. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Caminhos do Brasil até a final da Copa

Com 48 seleções pela primeira vez na história, a Copa do Mundo de 2026 tem desenhado diferentes cenários para o Brasil após a primeira fase. A seguir, o Lance! traça os caminhos para o caso da Seleção se classificar em 1º ou em 2º no Grupo C.

Adversários se a Seleção avançar como 1ª do grupo

Mata-mata (fase de 32 avos): 2º colocado do grupo F
Oitavas de final: Vencedor do 2ª do grupo E contra 2º do I
Quartas de final: Vencedor entre 1º do A contra um melhor terceiro; ou 1º do L contra outro melhor terceiro
Semifinal: 1º dos grupos J, B ou K; 2º do H, D ou G; ou dois melhores terceiros

continua após a publicidade

Se a Seleção avançar como 2ª do grupo

Mata-mata (fase de 32 avos): 1º colocado do grupo F
Oitavas de final: Vencedor do 2ª do grupo A contra 2º do B
Quartas de final: Vencedor entre 1º do E contra um melhor terceiro; ou 1º do I contra outro melhor terceiro
Semifinal: 1º dos grupos H, D ou G; 2º do K, L ou J ou dois melhores terceiros

E se o Brasil ficar em 3º no Grupo C da Copa do Mundo?

Na hipótese de tropeçar na primeira fase e ficar apenas com uma das terceiras vagas, a Seleção Brasileira enfrentará o campeão do Grupo A no primeiro mata-mata e poderá cruzar com a melhor equipe do Grupo E nas oitavas.

Após o sorteio, Brasil conhece locais e horários das partidas na Copa do Mundo
Após o sorteio, Brasil conhece locais e horários das partidas na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias