A Fifa divulgou os horários dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026, neste sábado (6), e o Brasil jogará todas as três partidas iniciais à noite. O cenário revoltou alguns torcedores brasileiros, que esperavam a presença de jogos durante o horário de trabalho, para assim, existir feriados.

A Seleção caiu no Grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia. O primeiro compromisso será contra a equipe africana, no dia 13 de junho, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). Depois, a partida será contra o Haiti, na Filadélfia, às 22h (de Brasília). Para finalizar a primeira fase, o compromisso será contra a Escócia, em Miami, às 19h (de Brasília). Veja a tabela completa abaixo:

13/6 - Brasil x Marrocos (Nova Jersey, 19h)

19/6 - Brasil x Haiti (Filadélfia, 22h)

24/6 - Escócia x Brasil (Miami, 19h)

O cenário gerou revolta de torcedores nas redes sociais, que esperavam jogos no horário de trabalho. A esperança era dos jogos da Seleção Brasileira gerarem a presença de feriados no calendário de 2026. Veja a repercussão abaixo:

Caminhos do Brasil até a final da Copa

Com 48 seleções pela primeira vez na história, a Copa do Mundo de 2026 tem desenhado diferentes cenários para o Brasil após a primeira fase. A seguir, o Lance! traça os caminhos para o caso da Seleção se classificar em 1º ou em 2º no Grupo C.

Adversários se a Seleção avançar como 1ª do grupo

Mata-mata (fase de 32 avos): 2º colocado do grupo F

Oitavas de final: Vencedor do 2ª do grupo E contra 2º do I

Quartas de final: Vencedor entre 1º do A contra um melhor terceiro; ou 1º do L contra outro melhor terceiro

Semifinal: 1º dos grupos J, B ou K; 2º do H, D ou G; ou dois melhores terceiros

Se a Seleção avançar como 2ª do grupo

Mata-mata (fase de 32 avos): 1º colocado do grupo F

Oitavas de final: Vencedor do 2ª do grupo A contra 2º do B

Quartas de final: Vencedor entre 1º do E contra um melhor terceiro; ou 1º do I contra outro melhor terceiro

Semifinal: 1º dos grupos H, D ou G; 2º do K, L ou J ou dois melhores terceiros

E se o Brasil ficar em 3º no Grupo C da Copa do Mundo?

Na hipótese de tropeçar na primeira fase e ficar apenas com uma das terceiras vagas, a Seleção Brasileira enfrentará o campeão do Grupo A no primeiro mata-mata e poderá cruzar com a melhor equipe do Grupo E nas oitavas.