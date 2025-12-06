Verstappen, Piastri ou Norris? IA crava o campeão desta temporada na Fórmula 1

O último desafio da temporada guarda grandes emoções para os apaixonados pela Fórmula 1 (F1). Com Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri lutando pelo título na 24ª e última etapa de 2025, os pilotos e suas equipes voltam à pista do Circuito de Yas Marina para um treino de classificação decisivo no GP de Abu Dhabi, neste sábado (6).

A briga tripla pelo campeonato continua aberta após Verstappen ultrapassar Piastri e assumir a segunda colocação, com 396 pontos, 12 a menos que o líder Lando Norris. Com a vantagem, o britânico pode confirmar a primeira taça da carreira se terminar a corrida na 3ª colocação ou acima, sem depender de outros resultados.

Para garantir o pentacampeonato na F1, Verstappen precisa vencer o GP de Abu Dhabi e torcer para Norris ficar com a 4ª colocação. Em situação mais delicada, o australiano Oscar Piastri só garante o título com a vitória no Circuito de Yas Marina, somada ao 5º lugar ou pior, de Lando Norris e com Verstappen fora do top 3.

Diante desse cenário, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do "X", cravar quem será o campeão da temporada de 2025 na Fórmula 1. Confira o palpite abaixo.

Apostando em um campeão na temporada, a IA cravou que o britânico Lando Norris vai confirmar o favoritismo e irá se sagrar campeão da Fórmula 1 em 2025. Na visão da ferramenta, o piloto da McLaren já mostrou maturidade para vencer corridas decisivas e possui um dos carros mais rápidos desta edição.

Antes de finalizar, a inteligência artificial destacou que as missões de Verstappen e Piastri são mais complicadas por dependerem de outros resultados para garantirem o título da temporada. No entanto, a disputa segue em aberto e os pilotos definem suas colocações para a corrida decisiva no último treino classificatório na temporada, que acontece neste sábado (6).

Russell é mais rápido no último treino da Fórmula 1

Texto por: Kauhan Fiaux

George Russell liderou o último treino livre da temporada da Fórmula 1 (F1), em Abu Dhabi. O inglês marcou 1:23.334, Lando Norris foi o segundo e Max Verstappen o terceiro. Oscar Piastri, último postulante ao título, conseguiu a quinta posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 11º. Ainda neste sábado (6), a F1 realiza a classificação da corrida.

Os pilotos demoraram para marcar as primeiras voltas na sessão. Isso aconteceu, pois as diferenças para o horário da corrida e temperatura de pista para a classificação serão bem diferentes do que estava sendo apresentado. A primeira volta veio com Pierre Gasly, 15 minutos após o início. Ele logo foi superado por Norris. Pouco depois, Verstappen superou o britânico e assumiu a ponta.

Na metade do treino, Lewis Hamilton acabou escapando da pista e foi direto para a barreira de proteção. Foram quase 15 minutos para a sessão ser retomada por conta da demora para retirar o carro da região. No retorno, Oscar Piastri acordou e fez a volta mais rápida, mas foi superado pelo colega de equipe, superado na sequência por Russell.

