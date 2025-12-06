Um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira protagonizou uma verdadeira pintura na Inglaterra neste sábado (6). O volante Bruno Guimarães marcou um gol olímpico na partida entre Newcastle e Burnley, válida pela 15ª rodada da Premier League. O lance, ocorrido no St. James' Park, fez os torcedores irem à loucura nas redes sociais.

O jogo estava truncado até os 31 minutos do primeiro tempo, quando a genialidade do brasileiro destravou o placar. Em uma cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Bruno bateu fechado, com muito efeito. A bola morreu no fundo das redes para abrir o placar.

Nas redes sociais, a reação foi imediata. Perfis ingleses e torcedores do Newcastle se renderam à categoria do camisa 39. Confira as principais reações da web:

Tradução: Bruno Guimaraes GOL OLÍMPICO. DEPOIS ELE FAZ 10 COMEMORAÇÕES

TRADUÇÃO: Sobre o golaço de Bruno Guimarães em cobrança de escanteio… Marcar um gol olímpico já é raro, mas ser o primeiro jogador do Newcastle a fazê-lo na Premier League torna a conquista ainda mais especial. Pura técnica e timing.

TRADUÇÃO: Já disse isto antes e vou repetir sem medo de estar errado: Bruno Guimarães, do Newcastle, é de longe o melhor meio-campista da Premier League

TRADUÇÃO: Bruno Guimarães 🔥

Aqui está um lance para ficar de olho mais tarde no 'Match of the Day'! O capitão do Newcastle marcou um golaço direto de um escanteio

TRADUÇÃO: Onde estaríamos sem esse golaço bruno guimarães