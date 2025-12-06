Sormani crava os dois últimos rebaixados no Brasileirão: 'Lamento muito'

O jornalista Fábio Sormani simulou os resultados da 38ª rodada do Brasileirão e cravou quais serão as duas últimas equipes rebaixadas para a Série B. Já confirmados na segunda divisão, Sport e Juventude aguardam a definição das partidas para conhecerem seus adversários na próxima temporada.

Lutando para escapar do segundo rebaixamento, o Internacional tem a tarefa mais complicada da rodada. A equipe precisa vencer o Bragantino no Beira-Rio e torcer para uma combinação de resultados para garantir a permanência na primeira divisão. O mesmo vale para o Vitória, primeira equipe estacionada na zona de rebaixamento.

Já os rivais Ceará e Fortaleza, também estão pressionados e terão compromissos complicados na rodada. O Vozão recebe o vice-líder Palmeiras, enquanto o Leão vai ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo, que ainda luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Analisando os confrontos decisivos na luta contra o rebaixamento, Sormani destacou que o Internacional está vivendo uma fase muito delicada neste Brasileirão e deve ficar apenas no empate com o Bragantino. Enquanto o Vitória deve fazer o dever de casa e vencer o São Paulo por 2 a 1. Já o Fortaleza deve surpreender o Botafogo e vencer por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e o rival Ceará será derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0.

De acordo com a simulação feita pelo jornalista, as duas equipes que irão completar as últimas vagas na zona de rebaixamento serão Internacional e Ceará.

- Com base nos meus palpites, os rebaixados seriam os seguintes: Ceará com 43 pontos, na 17ª colocação, Internacional com 42 pontos, na 18ª posição, além de Juventude e Sport, que já estavam rebaixados. Então, lamento muito pelas torcidas desses clubes - comentou Fábio Sormani.

Veja a simulação de Sormani para a 38ª rodada do Brasileirão

Mirassol 2 x 0 Flamengo Atlético-MG 1 x 1 Vasco Botafogo 0 x 1 Fortaleza Ceará 0 x 3 Palmeiras Corinthians 1 x 2 Juventude Fluminense 2 x 1 Bahia Internacional 1 x 1 Bragantino Santos 3 x 0 Cruzeiro Sport 0 x 0 Grêmio Vitória 2 x 1 São Paulo

