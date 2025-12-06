Às vésperas do Intercontinental pelo Flamengo, Arrascaeta anuncia o nascimento do filho

Horas antes de embarcar para o Catar, onde irá disputar o Intercontinental de Clubes pelo Flamengo, o craque Arrascaeta anunciou o nascimento de Milano, seu primeiro filho com a uruguaia Camila Bastiani. Casados desde 2023, o casal fez o anúncio através das redes sociais.

Na manhã deste sábado (6), o camisa 10 da Gávea celebrou a chegada do pequeno Milano com uma foto onde mostra o pé de seu filho marcado em um de seus braços, e a legenda: "Bom dia com a pegada de um pequeno entre nós".

A publicação viralizou entre os torcedores rubro-negros, que também comemoram o nascimento do novo flamenguista. Confira abaixo.

Durante a comemoração do eneacampeonato brasileiro, na última quarta-feira (3), o meia uruguaio afirmou que seria necessário antecipar o nascimento do filho para poder acompanhar a delegação rubro-negra na viagem para o Intercontinental, que acontece neste sábado (6).

Esposa de Arrascaeta desabafa após título do Flamengo

Logo após as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, Camila Bastiani, esposa do craque rubro-negro, desabafou nas redes sociais. Antes do nascimento do primeiro filho do casal, a empresária uruguaia demonstrou apoio ao jogador, reconheceu que o futebol não permite escolhas e comentou sobre a rotina corrida do camisa 10 da Gávea.

- Nosso menino está chegando e você vai embora de novo.. essa situação me confundiu mas é necessário que estejamos juntos nesse momento tão único e especial então se Deus permitir nas próximas horas chegará o nosso mini uruguaio carioca campeão de tudo para que você possa sair com o coração em paz para cumprir o seu próximo dever - revelou Camila, esposa de Arrascaeta, do Flamengo.

- Adoramos compartilhar este grande ano ao seu lado @g10dearrascaeta, foi único e especial. Que você continue realizando sonhos. Alfonsina, Leon, Milano e eu estaremos sempre por perto para te apoiar. Parabéns Flamengo, torcedores, comissão e corpo técnico. Que ano mágico - concluiu a empresária.

