Fora de Campo

Presidente do Flamengo provoca Palmeiras e viraliza na web: 'Coragem'

Vídeo viralizou nas redes sociais e agitou os torcedores rubro-negros

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
09:28
Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores
imagem cameraBap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)
O presidente Luiz Eduardo Baptista, também conhecido como Bap, foi flagrado cantando a nova música da torcida do Flamengo em comemoração ao tetracampeonato da Libertadores, durante uma roda de samba organizada na Gávea, nesta sexta-feira (6). A canção, além de enaltecer o gol de cabeça do zagueiro Danilo, também conta com uma provocação ao rival Palmeiras.

➡️Torcedores pedem contratação de jogador que enfrentou o Flamengo na Liberta

A paródia, construída em cima da música "Marrom Bombom", um dos grandes sucessos do pagode nos anos de 1990, homenageia o zagueiro Danilo e celebra a segunda Libertadores conquistada em Lima. No entanto, já na parte final da canção, um verso provocando o rival Palmeiras chamou atenção dos internautas.

Ao lado de apoiadores, Bap comemorava as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, quando recebeu o microfone e cantou: "Tira a calça jeans, põe o fio dental. Palmeiras, você não tem Mundial". A atitude viralizou nas redes sociais e agitou os torcedores rubro-negros. Confira abaixo.

Após conquistar o Brasil e a América, o Flamengo quer estar novamente no topo do mundo. De olho nisso, a torcida prepara mais um "AeroFla" para este sábado (6), no embarque da equipe rumo ao Catar, onde o time disputará a Copa Intercontinental. A partida de estreia será contra o Cruz Azul, do México, na próxima quarta-feira (10).

➡️Flamengo relaciona jogadores do profissional contra o Mirassol na despedida do Brasileirão

Calendário do Flamengo no Intercontinental

  • Sábado (6): Viagem para o Catar
  • Domingo (7): Chegada ao Catar
  • Quarta-feira (10): Flamengo e Cruz Azul se enfrentam, às 14h (de Brasília)
  • Sábado (13): Vencedor enfrenta o Piramyds, do Egito
  • Quarta-feira (17): Vencedor enfrenta o PSG, da França

aerofla flamengo
Torcedores fazem o AeroFla antes do tetra na Libertadores (Foto: Mariana Sá/Flamengo)

