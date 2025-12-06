Presidente do Flamengo provoca Palmeiras e viraliza na web: 'Coragem'
Vídeo viralizou nas redes sociais e agitou os torcedores rubro-negros
O presidente Luiz Eduardo Baptista, também conhecido como Bap, foi flagrado cantando a nova música da torcida do Flamengo em comemoração ao tetracampeonato da Libertadores, durante uma roda de samba organizada na Gávea, nesta sexta-feira (6). A canção, além de enaltecer o gol de cabeça do zagueiro Danilo, também conta com uma provocação ao rival Palmeiras.
A paródia, construída em cima da música "Marrom Bombom", um dos grandes sucessos do pagode nos anos de 1990, homenageia o zagueiro Danilo e celebra a segunda Libertadores conquistada em Lima. No entanto, já na parte final da canção, um verso provocando o rival Palmeiras chamou atenção dos internautas.
Ao lado de apoiadores, Bap comemorava as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, quando recebeu o microfone e cantou: "Tira a calça jeans, põe o fio dental. Palmeiras, você não tem Mundial". A atitude viralizou nas redes sociais e agitou os torcedores rubro-negros. Confira abaixo.
Após conquistar o Brasil e a América, o Flamengo quer estar novamente no topo do mundo. De olho nisso, a torcida prepara mais um "AeroFla" para este sábado (6), no embarque da equipe rumo ao Catar, onde o time disputará a Copa Intercontinental. A partida de estreia será contra o Cruz Azul, do México, na próxima quarta-feira (10).
Calendário do Flamengo no Intercontinental
- Sábado (6): Viagem para o Catar
- Domingo (7): Chegada ao Catar
- Quarta-feira (10): Flamengo e Cruz Azul se enfrentam, às 14h (de Brasília)
- Sábado (13): Vencedor enfrenta o Piramyds, do Egito
- Quarta-feira (17): Vencedor enfrenta o PSG, da França
