Internauta resgata previsão de Filipe Luís, do Flamengo, em 2023: 'Sinistro'
Jovem técnico conquistou grandes títulos com o Rubro-Negro
Depois de fazer muito sucesso como jogador, Filipe Luís começou muito bem a função de treinador do Flamengo. O jovem técnico já conquistou as três principais competições da América do Sul em pouco mais de 1 ano: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.
Após conquista do Brasileirão, um internauta resgatou uma fala de Filipe Luís quando era jogador do Flamengo, em 2023. O técnico já tinha 'previsto' que comandaria o Rubro-Negro e venceria os títulos tão sonhados.
- Com certeza é meu sonho treinar o Flamengo e conquistar títulos. Eu vou fazer. Vou realizar - disparou Filipe Luís, técnico do Flamengo.
Veja fala na íntegra
Filipe Luís e uma trajetória voltada para treinar o Flamengo
Três dos quatro títulos do Flamengo na Libertadores tiveram a marca de Filipe Luís. Dois como jogador, um como treinador. É o nono na história a vencer a competição nas duas funções. E o segundo brasileiro, se juntando a Renato Gaúcho.
As duas facetas do ídolo rubro-negro se misturam. Como atleta, já impressionava a todos com seu conhecimento tático e liderança. Poucas vezes se teve tanta certeza de que um jogador ainda em atividade seria um grande técnico. Lia o jogo de dentro das quatro linhas, orientava os companheiros. E a ascensão como de Filipe Luís no Flamengo foi meteórica: vence a Libertadores menos de dois anos após pendurar as chuteiras, comandando vários de seus ex-parceiros de vestiário.
Parece que a trajetória de Filipe Luís foi construída para este momento: nasceu para treinar o Flamengo. A carreira como jogador foi brilhante, não leve a mal. Um ótimo lateral, inteligente, cheio de classe. Mas os anos de atleta, as experiências nos maiores palcos do mundo, foram aulas preciosas para brilhar agora. Um passinho ao lado, à beira do campo.
Juntou o torcedor rubro-negro com o jogador europeu. Aprendeu com Simeone e Jorge Jesus. Sabe o que é o Flamengo. Sabe o que é o futebol brasileiro. Sabe o que é o futebol moderno. E só assim para satisfazer essa torcida, que quer um time que jogue bem e vença. Que encante e seja eficiente. Que compita em todos os torneios. Parece demais. Muitos tentaram e falharam. Mas não Filipe Luís, técnico do Flamengo.
O ex-lateral foi corajoso. Assumiu a bronca no susto e venceu de cara uma Copa do Brasil. Continuou trabalhando, estudando e evoluindo pelo Flamengo. Com a conquista da Libertadores, sobe mais alguns postos entre os ídolos rubro-negros. A tendência é que receba propostas da Europa, quem sabe da Seleção um dia. Se sair, leva a gratidão. Se ficar? Continuará enfrentando a exigência diária do torcedor. Mas Filipe sabe bem, é um deles. E ninguém cobra tanto do seu trabalho quanto ele mesmo. Filipe Luís tri-campeão da Libertadores pelo Flamengo.
