Torcedores se revoltam com gol em Botafogo x Coritiba: 'Difícil defender'

Botafogo e Coritiba empataram em 2 a 2, neste domingo (12), no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo agitado, o time visitante abriu o placar contra o Alvinegro, no entanto, o segundo tempo foi marcado por virada do time da casa, e depois um empate com erro que irritou os torcedores.

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Após lançamento, Villalba falha feio na hora de afastar e bola fica livre para Lavega, que finaliza cara a cara com Raul e empatou o jogo para o Coritiba.

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Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores se irritaram com a mudança do ponta para a lateral, fazendo com que ele tivesse um erro de posicionamento.

Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Texto de: Marcio Dolzan.

O técnico Franclim Carvalho decidiu mexer em quatro posições em relação ao time que iniciara no empate com o Caracas por 1 a 1 na quinta-feira passada, pela Sul-Americana. As mudanças foram com Jhoan Hernández na lateral, Medina e Barrera no meio, e Arthur Cabral no ataque. Mas, no primeiro tempo, o time pouco funcionou, e quem teve as melhores chances foi o Coritiba.

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A equipe paranaense entrou em campo com um retrospecto de três vitórias em cinco jogos como visitante, e nos primeiros 47 minutos de jogo demonstrou que a intenção era melhorar ainda mais o desempenho. E mereceu: o Coritiba soube atacar mais, e melhor, do que o Botafogo. Raul fez pelo menos três defesas importantes, mas não conseguiu segurar quando Breno Lopes recebeu pela esquerda e chutou para fazer 1 a 0, aos 33 minutos.

Botafogo e Coritiba fizeram jogo aberto no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A apresentação aquém do primeiro tempo fez Franclim Carvalho mudar o time para a metade final do jogo. Villalba e Edenilson voltaram para o segundo tempo, e Caio Roque entrou com poucos minutos após choque de cabeça de Johan Hernández.

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As alterações deram certo, e o Botafogo passou a jogar no campo de ataque do Coritiba. Logo aos 9, Danilo empatou, e aos 32 Arthur Cabral, demonstrando oportunismo, virou para o alvinegro. Mas a vantagem foi efêmera: pouco mais de um minuto depois, Villalba falhou ao tentar interceptar a bola e Lavega aproveitou para deixar tudo igual para o Coritiba.

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