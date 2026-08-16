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Torcedores se revoltam com decisão polêmica em Mirassol x Flamengo: 'Absurdo'

Rubro-Negro goleou o clube paulista neste domingo (16)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 20:46
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Carrascal em lance de possível expulsão em Mirassol e Flamengo
Carrascal em lance de possível expulsão em Mirassol e Flamengo (Foto: Vinicius Silva/AGIF/Folhapress)

Flamengo venceu o Mirassol por 5 a 1 neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia. Apesar de estar goleando o clube paulista, o Rubro-Negro ficou na bronca com uma decisão do árbitro ao não expulsar o zagueiro Denilson.

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Aos quarenta e oito minutos da primeira etapa, no contra-ataque, Carrascal ganhou da marcação, passou por Denilson e arrancou livre para o gol. Denilson puxou o colombiano e matou o lance. Arbitragem dá apenas amarelo e jogadores do Flamengo ficam na bronca.

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Nas redes sociais, torcedores de outros clubes também concordaram com a decisão da arbitragem e cobraram duramente o fato da profissionalização dos árbitros.

➡️Veja gols em Mirassol x Flamengo: Carrascal, Luiz Araújo e Pedro marcam

Veja a repercussão:

Como foi Flamengo x Mirassol?

O Flamengo começou tomando a iniciativa e criou perigo logo nos primeiros segundos, quando Carrascal finalizou, Walter defendeu e Plata quase marcou no rebote. O Rubro-Negro controlou a posse e encontrou o gol aos 21 minutos. Varela cruzou, Walter falhou ao tentar segurar, Plata recuperou e serviu Carrascal, que completou para a rede.

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O time carioca ainda teve oportunidades para ampliar, principalmente com Plata e o próprio Carrascal. O Mirassol levou pouco perigo, mas quase empatou nos acréscimos: Bruno Santos ganhou pelo alto após escanteio e cabeceou firme, mas Varela salvou em cima da linha. No último lance, Denilson derrubou Carrascal quando o colombiano partiria livre em contra-ataque. O árbitro mostrou apenas o amarelo, para reclamação dos jogadores do Flamengo.

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Se o primeiro tempo teve controle, o segundo virou atropelo. Aos sete minutos, Pedro tocou para Carrascal, que encontrou Luiz Araújo. O atacante limpou a marcação com tranquilidade e bateu para fazer o segundo.

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SP - MIRASSOL - 16/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, MIRASSOL X FLAMENGO - Jogadores do Flamengo comemoram vitória ao final da partida contra o Mirassol no estadio Jose Maria de Campos Maia pelo campeonato Brasileiro A 2026.
SP - MIRASSOL - 16/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, MIRASSOL X FLAMENGO - Jogadores do Flamengo comemoram vitória ao final da partida contra o Mirassol no estadio Jose Maria de Campos Maia pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Vinicius Silva/AGIF/Folhapress)

Três minutos depois, Ayrton Lucas foi lançado em profundidade, chegou à linha de fundo e rolou para Pedro completar com categoria: 3 a 0. O camisa 9 voltou a aparecer aos 20. Em contra-ataque rápido, Carrascal avançou pela direita, percebeu a passagem de Pedro e fez o passe. O centroavante tirou Neto Moura da jogada e bateu no canto de Walter para marcar o quarto.

Com a vantagem confortável, o Flamengo começou a administrar o elenco pensando também na Libertadores. Leonardo Jardim promoveu uma série de mudanças e colocou Samuel Lino, Evertton Araújo, Jorginho, Johnny e Arrascaeta.

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O Mirassol conseguiu descontar aos 31. Reinaldo cobrou escanteio, João Victor ganhou pelo alto e cabeceou. A bola ainda tocou em Carrascal antes de entrar.

A reação parou por aí. O Flamengo administrou a larga vantagem e confirmou uma vitória contundente fora de casa, importante tanto para a perseguição ao Palmeiras no Brasileirão quanto para chegar fortalecido à sequência decisiva da temporada.

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