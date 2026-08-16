Torcedores se revoltam com decisão polêmica em Mirassol x Flamengo: 'Absurdo' Rubro-Negro goleou o clube paulista neste domingo (16)

Flamengo venceu o Mirassol por 5 a 1 neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia. Apesar de estar goleando o clube paulista, o Rubro-Negro ficou na bronca com uma decisão do árbitro ao não expulsar o zagueiro Denilson.

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Aos quarenta e oito minutos da primeira etapa, no contra-ataque, Carrascal ganhou da marcação, passou por Denilson e arrancou livre para o gol. Denilson puxou o colombiano e matou o lance. Arbitragem dá apenas amarelo e jogadores do Flamengo ficam na bronca.

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Nas redes sociais, torcedores de outros clubes também concordaram com a decisão da arbitragem e cobraram duramente o fato da profissionalização dos árbitros.

➡️Veja gols em Mirassol x Flamengo: Carrascal, Luiz Araújo e Pedro marcam

Veja a repercussão:

O VAR viu esse lance entendeu que não era pra cartão vermelho.



E não tem mais desculpa, tá? Todos são profissionais agora.



Absurdo. pic.twitter.com/EDujEFd4tH — Futmais | Menino Fut (@futtmais) August 16, 2026

Remo x santos na copa do Brasil o Marllon foi expulso por mt menos que isso, o atacante do Santos nem tinha o domínio da bola. Vai entender esse var. — Eduardo Lardosa (@eduardo_lardosa) August 16, 2026

o VAR não é mais pra interferir nesses lances



o juíz tava inteiro na bola, viu o lance e interpretou que era amarelo



a culpa agora é de quem tem o apito que viu tudo e ainda assim interpretou errado — Rodrigo Araujo (@Rodrigoaraujou) August 16, 2026

O lance e claro que e pra vermelho mas o Palmeiras perdeu ontem então a CBF e a arbitragem não vai deixar — J.P (@joao_pedro17_18) August 16, 2026

Qual a explicação pra nao ser vermelho isso? Último homem, abandona a jogada pra segurar o adversário. — v (@vinightx) August 16, 2026

Expulsão clara. Sabemos quem manda no campeonato. Mas qnd um tentou bater de frente, foi feito de chacota — Douglas (Braddock)! (@douglas_alahur) August 16, 2026

Como foi Flamengo x Mirassol?

O Flamengo começou tomando a iniciativa e criou perigo logo nos primeiros segundos, quando Carrascal finalizou, Walter defendeu e Plata quase marcou no rebote. O Rubro-Negro controlou a posse e encontrou o gol aos 21 minutos. Varela cruzou, Walter falhou ao tentar segurar, Plata recuperou e serviu Carrascal, que completou para a rede.

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O time carioca ainda teve oportunidades para ampliar, principalmente com Plata e o próprio Carrascal. O Mirassol levou pouco perigo, mas quase empatou nos acréscimos: Bruno Santos ganhou pelo alto após escanteio e cabeceou firme, mas Varela salvou em cima da linha. No último lance, Denilson derrubou Carrascal quando o colombiano partiria livre em contra-ataque. O árbitro mostrou apenas o amarelo, para reclamação dos jogadores do Flamengo.

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Se o primeiro tempo teve controle, o segundo virou atropelo. Aos sete minutos, Pedro tocou para Carrascal, que encontrou Luiz Araújo. O atacante limpou a marcação com tranquilidade e bateu para fazer o segundo.

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SP - MIRASSOL - 16/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, MIRASSOL X FLAMENGO - Jogadores do Flamengo comemoram vitória ao final da partida contra o Mirassol no estadio Jose Maria de Campos Maia pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Vinicius Silva/AGIF/Folhapress)

Três minutos depois, Ayrton Lucas foi lançado em profundidade, chegou à linha de fundo e rolou para Pedro completar com categoria: 3 a 0. O camisa 9 voltou a aparecer aos 20. Em contra-ataque rápido, Carrascal avançou pela direita, percebeu a passagem de Pedro e fez o passe. O centroavante tirou Neto Moura da jogada e bateu no canto de Walter para marcar o quarto.

Com a vantagem confortável, o Flamengo começou a administrar o elenco pensando também na Libertadores. Leonardo Jardim promoveu uma série de mudanças e colocou Samuel Lino, Evertton Araújo, Jorginho, Johnny e Arrascaeta.

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O Mirassol conseguiu descontar aos 31. Reinaldo cobrou escanteio, João Victor ganhou pelo alto e cabeceou. A bola ainda tocou em Carrascal antes de entrar.

A reação parou por aí. O Flamengo administrou a larga vantagem e confirmou uma vitória contundente fora de casa, importante tanto para a perseguição ao Palmeiras no Brasileirão quanto para chegar fortalecido à sequência decisiva da temporada.

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