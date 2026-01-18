Torcedores se emocionam durante despedida de Vegetti no Vasco: 'Honrou a camisa'

Após acertar com o Cerro Porteño, do Paraguai, o atacante Pablo Vegetti se despediu oficialmente do Vasco neste domingo (18) e foi homenageado no gramado de São Januário antes do duelo contra o Nova Iguaçu, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Nas redes sociais, os internautas repercutiram o último encontro do argentino com os torcedores.

Acompanhado da esposa e do filho, o atacante recebeu uma camisa emoldurada com o número 143, representando o total de partidas disputadas pelo clube. O "Pirata" deu uma volta no estádio e recebeu o carinho dos torcedores presentes. Assista no vídeo abaixo.

Em sua passagem pelo Vasco, o "Pirata", como é apelidado, se tornou o jogador estrangeiro com mais gols pelo clube no século XXI. Desde sua chegada, na metade de 2023, Vegetti somou 143 jogos e 60 gols marcados. Em 2024 e 2025, o camisa 99 foi o artilheiro da equipe, além de terminar a última temporada como maior goleador do futebol brasileiro, com 27 gols.

Durante o momento da despedida, os torcedores do Vasco mostraram muita gratidão com a passagem de Vegetti pelo clube. Com um sentimento de emoção, os internautas se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Antes da partida, o clube já havia homenageado o atacante via redes sociais, em vídeo com lances do argentino e agradeceu a dedicação de Vegetti ao longo das temporadas no Rio de Janeiro.

- O Vasco da Gama se despede de Pablo Vegetti e agradece ao Pirata por toda sua dedicação à Cruz de Malta. Desde agosto de 2023 no clube, Vegetti disputou 143 jogos e anotou 60 gols, se tornando o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI - escreveu o clube na publicação.

Vasco se movimenta para repor a saída

Com a possível saída de Vegetti, o Vasco corre para oficializar a contratação do atacante Brenner , junto ao Udinese, da Itália. Nesta quinta-feira (15), o clube se acertou com a equipe italiana e já havia encaminhado um acordo com o jogador, que manifestou o desejo de retornar ao Brasil para trabalhar novamente com o técnico Fernando Diniz.

A negociação, que ainda segue em andamento, envolve a compra definitiva dos direitos econômicos do atacante, que é visto pela diretoria como uma peça importante para reforçar o setor ofensivo na temporada de 2026. Sem muitas oportunidades pela Udinese em 2025, Brenner foi emprestado ao FC Cincinnati, da MLS, onde disputou 10 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência.