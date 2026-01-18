Bournemouth faz 'ultimato' ao Vasco para responder proposta por Rayan, afirma jornal
Clube inglês ofereceu 35 milhões de euros pelo atacante
O Vasco foi avisado pelo Bournemouth que tem uma corrida contra o relógio para dar uma resposta a respeito da proposta feita pelo atacante Rayan. Segundo informações da "ESPN", o clube inglês definiu que 35 milhões de euros (cerca de R$ 218 milhões) é o valor máximo para fechar o negócio e espera uma resposta definitiva em até dois ou três dias.
Decidido a transformar o jovem atacante de 19 anos na segunda contratação mais cara da história do clube, o Bournemouth já deixou claro que não pretende alterar os termos da proposta, mesmo diante do desejo do Vasco de elevar os valores da negociação.
Detalhes da proposta do Bournemouth
Segundo a apuração da "ESPN", a oferta inglesa está estruturada da seguinte maneira:
- 28 milhões de euros (R$ 174,6 milhões) em valor fixo
- 7 milhões de euros (R$ 43,6 milhões) em bônus por metas
Os valores variáveis estão ligados quase exclusivamente a objetivos individuais de Rayan, como número de partidas disputadas em determinadas competições.
O acordo prevê a compra de 100% dos direitos econômicos do atacante — o Vasco detém atualmente 60% — e não inclui cláusula de mais-valia em uma futura venda.
Ingleses impõe condições inusitadas à negociação
Outro ponto levado à mesa pelo Bournemouth é que, em caso de uma revenda de Rayan, qualquer valor pendente relacionado às metas será quitado imediatamente, prática pouco comum em negociações no futebol europeu, onde esses pagamentos costumam ser diluídos ao longo do tempo.
Apesar da pressão nos bastidores, o Vasco ainda sonha com um negócio próximo de 50 milhões de euros (R$ 312 milhões). No entanto, o Bournemouth já avisou que não aumentará a oferta e busca uma definição rápida para avançar no planejamento da temporada.
