Torcedores reagem ao retorno de jogador do Vasco: 'Tem muito a agregar'

O Vasco tem novidades na lista relacionados para a partida contra o Nova Iguaçu, válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Longe dos gramados desde julho do ano passado, o atacante Adson voltou a ficar à disposição, após uma fratura na tíbia. O retorno do jogador agradou aos torcedores, que se manifestaram nas redes sociais.

Adson sofreu uma fratura na tíbia da perna direita, após uma dividida durante um treino no CT Moacyr Barbosa. Essa é a segunda lesão grave que o atleta sofre desde que chegou ao Vasco, as duas na mesma região. Ele foi submetido a uma nova cirurgia para fixar o osso fraturado e, em seguida, deu início ao processo de reabilitação.

Contratado em janeiro de 2024, Adson custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões na cotação da época) aos cofres do clube. Desde sua chegada, disputou 50 jogos com a camisa do Vasco (34 em 2024 e 16 em 2025) e tem contrato válido até dezembro de 2028.

A notícia de seu retorno aos gramados agradou aos torcedores do Vasco. Segundo alguns internautas, Adson se mostrou útil antes do período das lesões e pode se tornar um grande reforço caseiro para Fernando Diniz. Confira abaixo.

Contando com o apoio de sua torcida, o Vasco derrotou o Maricá na estreia do Campeonato Carioca e espera repetir a dose contra o Nova Iguaçu, neste domingo (18). A bola rola às 18h (de Brasília), em São Januário. A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere.

Adson começa o confronto entre os reservas. Desta forma, a escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê e Matheus França; Garre, David e GB.

Europeus citam atacante do Vasco como provável na Copa do Mundo

O atacante Nuno Moreira, do Vasco, passou a ser tratado como um nome possível para a Copa do Mundo pela imprensa europeia. O jornal português "A Bola" incluiu o jogador em uma lista de atletas considerados "fora da caixa", que podem surpreender na convocação do técnico Roberto Martínez para o Mundial.

Em matéria especial, o veículo destacou 20 nomes que não figuram entre as escolhas habituais da seleção de Portugal, mas que vêm atuando com regularidade em seus clubes e podem aparecer no maior palco do futebol mundial. Entre eles está o jogador cruz-maltino, que atua no Brasil e tem chamado a atenção pelo seu processo de evolução.

O próprio Roberto Martínez já comentou publicamente sobre a possibilidade de convocar Nuno Moreira. O treinador português elogiou o período de adaptação do atleta no futebol brasileiro e deixou claro que acompanha de perto sua trajetória.

— Gostei muito do período de adaptação que ele teve, do processo que está a ter no Brasil. Acho que cresceu muito como jogador. No futuro, as portas estão sempre abertas — afirmou o espanhol.

