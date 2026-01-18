Vegetti se despede do Vasco e recebe homenagem em São Januário

Pablo Vegetti se despediu oficialmente o Vasco neste domingo (18) e foi homenageado no gramado de São Januário antes do duelo com o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Ele está de saída para o Cerro Porteño, do Paraguai.

Acompanhado da esposa e do filho, o atacante recebeu uma camisa emoldurada com o número 143, representando o total de partidas disputadas pelo clube. O "Pirata" deu uma volta no estádio e recebeu o carinho dos torcedores presentes. Assista no vídeo abaixo.

Em sua passagem pelo Vasco, o "Pirata", como é apelidado, se tornou o jogador estrangeiro com mais gols pelo clube no século XXI, com 60 bolas. Antes da partida, o clube já havia homenageado o atacante via redes sociais, em vídeo com lances do argentino e agradeceu a dedicação de Vegetti ao longo das temporadas no Rio de Janeiro.

- O Vasco da Gama se despede de Pablo Vegetti e agradece ao Pirata por toda sua dedicação à Cruz de Malta. Desde agosto de 2023 no clube, Vegetti disputou 143 jogos e anotou 60 gols, se tornando o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI - escreveu o clube na publicação.

Vasco não se opôs à negociação de Vegetti

Vegetti e o clube paraguaio vinham negociando a transferência já há algumas semanas. Na quinta-feira (15), o atacante pediu à diretoria do Vasco que fosse liberado para mudar de clube. O vínculo do camisa 99 com o cruzmaltino era válido até dezembro deste ano.

O Vasco não se opôs à negociação, mesmo que não receba nenhum tipo de compensação financeira. Além de considerar o momento da carreira de Vegetti, o clube carioca terá um alívio na folha de pagamento — o salário do atacante argentino era um dos mais altos do clube.

