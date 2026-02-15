Carnaval: veja quais são os enredos de Mancha Verde e Independente Tricolor

A Mancha Verde e a Independente Tricolor, escolas de samba ligadas a torcidas de Palmeiras e São Paulo, respectivamente, estão no grupo de acesso e lutarão para subir para a elite do Carnaval de 2027. Confira com o Lance! quais serão os enredos de cada escola.

Enredo da Mancha Verde

Em 2026, a Mancha Verde prepara uma reedição do desfile de 2012. Assinado pelos carnavalescos Rodrigo Meiners e Thiago Meiners, o enredo é: "Pelas mãos do mensageiro do axé, a lição de Odu Obará: A Humildade". A agremiação busca o retorno ao Grupo Especial com um desfile baseado em uma lenda da tradição iorubá. O enredo aborda a trajetória de Odu Obará, que após ser humilhado pelos próprios irmãos, alcançou a prosperidade e o reconhecimento, transmitindo uma mensagem de regeneração, simplicidade e superação, em uma releitura atualizada para o desfile.

Enredo da Mancha Verde para o Carnaval de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Enredo da Independente Tricolor

A Independente Tricolor irá ao Carnaval de São Paulo de 2026, pelo Grupo de Acesso, com o enredo "Ngoma, a primeira festa na manhã do mundo", desenvolvido por Rapha Maslionis. Inspirado na obra "Pedrinhas Miudinhas", de Luiz Antônio Simas. O tema tem como protagonista o ancestral N'Goma, apresentado como símbolo da criação e da formação cultural afro-brasileira, com destaque para a ancestralidade e as manifestações ligadas à herança africana.

Enredo Independente Tricolor para o Carnaval 2026 (Foto: Reprodução/IndependenteTricolor)

Quando serão os desfiles?

Ambas as escolas vão desfilar neste domingo (15). A Mancha Verde será a quarta escola, enquanto a Independente Tricolor será a oitava.

