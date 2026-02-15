Presença de Carlo Ancelotti no carnaval de São Paulo viraliza: 'O hexa vem'

Carlo Ancelotti está cada vez mais brasileiro. O técnico da Seleção Brasileira marcou presença no desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, na noite deste sábado (15). A presença do italiano rapidamente viralizou nas redes sociais.

Essa não foi a primeira aparição de Carlo Ancelotti em eventos de carnaval. Na última sexta-feira (13), o treinador italiano esteve em Salvador, na Bahia, onde foi aclamado pelo público e recebeu até conselho do cantor Léo Santana.

Em São Paulo, Ancelotti encontrou figuras icônicas do futebol brasileiro. Denílson, Amaral, Vampeta e Júnior registraram o momento com o técnico da Seleção Brasileira. Esse e outros momentos rapidamente viralizaram nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

Carlo Ancelotti no carnaval de São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Veja comentários sobre a presença de Carlo Ancelotti no carnaval de São Paulo

Confira agenda do treinador italiano no carnaval

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já desembarcou no Brasil para cumprir uma agenda especial durante o Carnaval. O italiano participará alguns dos principais eventos do país na data festiva: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

A primeira parada do treinador foi em Salvador, onde acompanhou a folia no Circuito Barra-Ondina e com Léo Santana como anfitrião. O voo chegou na manhã desta sexta-feira após o italiano assistir à partida entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã.

Na sequência, Ancelotti chegou em São Paulo, com presença confirmada no Anhembi, palco dos desfiles da capital paulistana, e participação no Charla Podcast, no camarote Bar Brahma, ao lado dos ex-jogadores Denilson, Vampeta e Júnior.

A programação será encerrada no Rio de Janeiro, no domingo (15). O técnico marcará presença no Camarote Nº1, na Marquês de Sapucaí, ao lado de Ronaldo Fenômeno, em clima de aquecimento para o Mundial. Além disso, Ancelotti é esperado no camarote da Seleção Brasileira, também no palco dos desfiles cariocas. O Lance! teve acesso com exclusividade a imagens exclusivas do espaço criado pela CBF. Veja as imagens!