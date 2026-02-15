Cafu revela escola de samba do coração e diz: 'Futebol tem que aprender com Carnaval'

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Capitão do penta, Cafu é também um amante do Carnaval. Embaixador de uma das patrocinadoras da festa, o ex-jogador revelou ser torcedor da Portela e também fez uma comparação da festa nacional com o futebol. Para o campeão do mundo, as torcidas dos clubes deveriam 'aprender' com os fãs das escolas de samba.

continua após a publicidade

No Carnaval, há um convívio harmonioso entre as comunidades do samba, tanto que as escolas são apelidadas de co-irmãs. Adversárias na disputa do título, as agremiações promovem eventos juntas, visitam as quadras uma da outra, algo incomum na realidade das torcidas de clubes de futebol.

- Eu acho que o futebol tem muito a aprender com o Carnaval. É óbvio que cada um vai torcer para a sua escola ganhar, como no futebol também. Mas eu acho que essa união que existe entre as escolas de samba em prol de um único objetivo. Quando você fala de Carnaval, você fala de socialização e oportunidade para todas as comunidades. O futebol tinha que usar isso também, porque é uma ferramenta muito forte, tinha que se unir em busca de um objetivo, que é ajudar as pessoas - disse Cafu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A maneira na qual as comunidades se abraçam é uma coisa impressionante. O que a comunidade te traz, te ensina, é algo impressionante. O Carnaval é uma aula de cultura e educação, traz conhecimento para as pessoas. As pessoas começam a ler as sinopses dos enredos e falam: "Caramba, que aula de cultura". O Carnaval é um momento de confraternização, de abraçar, de cantar o samba das outras escolas - completou.

Cafu, que estará em um dos camarotes da Sapucaí durante os desfiles do Grupo Especial, revelou ser torcedor da Portela, maior campeã do Carnaval do Rio.

continua após a publicidade

- Eu sou Portela. O enredo está fantástico, o Carnaval que a Portela vai fazer vai ser diferente. É um samba gostoso, a mensagem que a Portela vai passar é bacana - comentou o pentacampeão do mundo.

➡️ Aposte no Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.