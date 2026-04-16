Torcedores reprovam validação de gol do Flamengo: 'Falta clara'

O Flamengo voltou a tomar à frente no placar, no jogo contra o Independiente Medellín, no Maracanã, com gol de Bruno Henrique. No entanto, o tento do Rubro-Negro foi marcado após checagem de VAR, que conferiu uma possível falta no lance.

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Veja como os torcedores rivais reagiram a decisão da arbitragem:

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo diante do Cusco FC, pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Na partida, após Carrascal perder um gol sem goleiro, os comandados de Leonardo Jardim saíram na frente com tento de Lucas Paquetá, ainda no primeiro tempo. Minutos depois, o Independiente Medellín encontrou um gol, após bela jogada, para empatar a partida.

No entanto, no apagar das luzes do primeiro tempo, Arrascaeta disparou, venceu a corrida travada com o defensor do time colombiano e mandou na cabeça de Bruno Henrique, que sem fazer esforço, empurrou com a cabeça para dentro do gol, estufando a rede do Maracanã. Mas, antes da partida recomeçar, o árbitro de vídeo entrou em ação para conferir uma possível anulação, por falta na origem do lance, mas a decisão de campo prevaleceu.

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A primeira etapa acabou em 2 a 1, e no começo dos últimos 45, o Rubro-Negro marcou outra vez, agora, o inverso do que havia acontecido. Dos pés de Bruno Henrique, uma assistência para Arrascaeta, que bateu com força no meio do gol. O goleiro do Independiente Medellín até encostou na bola, mas não conseguir evitar o terceiro do Flamengo.