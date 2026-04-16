Flamengo x Medellín vira recado a Ancelotti: 'Vai pra Copa'

Flamengo e Independiente Medellín estão se enfrentando nesta quinta-feira (16), pela segunda rodada do Grupo A da Conmebol Libertadores. O Rubro-Negro abriu o placar cedo no Maracanã com gol de Lucas Paquetá.

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A jogada do primeiro foi com o camisa 20 recebendo o passe de Ayrton Lucas na entrada da área, ajeitando e chutando no canto do goleiro Chaux.

Veja o lance:

Com a lesão de Jorginho, o meio-campista de 28 anos assumiu mais minutos e responsabilidade em campo, respondendo com desempenho consistente e intensidade dentro de campo.

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Nos dois jogos mais recentes, Paquetá iniciou entre os titulares e aproveitou bem as oportunidades. A sequência positiva reforça a confiança da comissão técnica, que passou a enxergar o jogador como uma alternativa valiosa em diferentes funções no sistema ofensivo e também no meio-campo.

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Nas redes sociais, torcedores ficaram encantados com a primeira etapa de Paquetá, reforçando que o meia deve ir à Copa do Mundo.

Veja a repercussão:

Paquetá estará na lista ou não?

Texto de: Lucas Bayer.

O nome de Lucas Paquetá, meio-campista do Flamengo, ficou fora da lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia. Apesar da frustração, o jogador ainda tem chances de estar na lista final para a Copa do Mundo, que será divulgada em maio. Isso é garantido pelo próprio treinador italiano.

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- Temos dúvidas para os zagueiros e no meio-campo. Algumas poucas dúvidas na frente. Depois, temos que dar conta das possíveis lesões que podem ocorrer durante dois meses de competição muito intensos na Europa, no Brasileirão... Temos que estar bem, focados na avaliação de todos os jogadores. Os que não estão hoje podem estar na convocação final, sem sombra de dúvidas - comentou Ancelotti sobre a ausência de Paquetá, de Paquetá, na lista.

Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

- Hoje, por exemplo, não está o Paquetá, que voltou para cá, mas ele pode estar muito bem na convocação final e ter uma nova oportunidade. Quis ter a chance de ver dois meias novos que estão jogando muito bem no Botafogo e no Galatasaray - completou.

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