Ex-Fluminense marca contra o Flamengo e viraliza entre rivais: 'Carrasco'

Flamengo e Independiente Medellín estão se enfrentando nesta quinta-feira (16), pela segunda rodada do Grupo A da Conmebol Libertadores. No primeiro tempo, o Lucas Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, e o Yony González empatou para o clube colombiano. Nos últimos minutos, Bruno Henrique ampliou para a equipe carioca.

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O Flamengo reencontrou um antigo rival com o gol de empate do Yony, atacante que já enfrentou os rubro-negros 10 vezes, e marcou mais uma vez.

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Os primeiros duelos foram pelo Junior Barranquilla, também da Colômbia, pela semifinal da Copa Sul-Americana de 2017. Yony deu uma assistência para Teo Gutiérrez no Maracanã, mas o Flamengo virou, venceu os dois jogos e se classificou para a final. No entanto, a maioria dos duelos foram quando o atacante estava no Fluminense, em cinco Fla-Flus, o atacante foi carrasco três vezes.

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Yony González marcando contra o Flamengo quando vestia a camisa do Fluminense. (Foto: Reprodução)

E nesta partida, foi, mais uma vez carrasco do rival - marcando o gol do empate, mas o time acabou tomando outro fol no fim da partida.

Nas redes sociais, torcedores relembraram do jogador e afirmaram que já sabiam que o gol dele aconteceria mesmo - reafirmando o apelido de "carrasco".

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Veja a repercussão:

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