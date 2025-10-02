Torcedores reprovam decisão da arbitragem em Flamengo x Cruzeiro: ‘Perigoso’
Equipes disputam a liderança do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira (02). O confronto decisivo começou bastante agitado e, em menos de 25 minutos, o árbitro Ramon Abatti Abel já distribuiu dois cartões amarelos para cada equipe no Maracanã. A decisão, no entanto, não agradou aos torcedores nas redes sociais.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O clima no Maracanã é de decisão, com as equipes buscando propor o jogo a todo momento. Logo no início, os dois primeiros cartões foram apresentados para Alex Sandro e Carrascal, do Flamengo. Na sequência, Kaiki e Lucas Romero chegaram firme na marcação e também foram penalizados pela arbitragem.
Nas redes sociais, os torcedores discordaram da decisão de Ramon Abatti Abel. Um flamenguista reforçou que a falta de Carrascal em Villalba, do Cruzeiro, não era para amarelo. Já um dos cruzeirenses reclama do cartão aplicado para Kaiki. Confira abaixo.
Ainda sem balançar as redes no Maracanã, as equipes disputam a liderança do Brasileirão. Com 55 pontos, até o momento, o Flamengo segue no topo e busca a vitória para abrir vantagem para seus adversários. O Cabuloso ocupa a terceira posição, com 51 pontos somados.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias