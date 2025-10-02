Filipe Luís surpreende e barra ídolo na escalação do Flamengo contra Cruzeiro

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro terá Pedro no banco de reservas.

Para o comando de ataque, o Fla terá Gonzalo Plata como a referência, provavelmente atuando como um "falso 9". Além disso, Jorge Carrascal, destaque da equipe contra o Corinthians, é mantido como titular e deve jogar pela meia direita.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Samuel Lino.

Em busca de mais três pontos para seguir na frente no Brasileirão e abrir vantagem para o Cruzeiro, o Flamengo chega motivado após vitória, de virada, do Corinthians em São Paulo. Para a partida desta quinta-feira, o técnico Filipe Luís, que completou um ano como técnico rubro-negro, não terá Erick Pulgar, Viña, Michael e Juninho.

Escalação do Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim optou por escalar a Raposa com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Matheus Henrique e Kaio Jorge.

Gabigol, ex-jogador do Flamengo, começa no banco. No primeiro turno, ele marcou o gol da vitória cruzeirense no Mineirão por 2 a 1.

Gabigol no jogo do primeiro turno entre Cruzeiro e Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Tudo sobre o jogo Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CRUZEIRO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS);

🏁 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

