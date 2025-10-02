Escalação do Cruzeiro: Jardim opta por meia para enfrentar Flamengo

Sem poder contar com o atacante titular Wanderson, com lombalgia, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, decidiu escalar o meia Matheus Henrique na equipe que enfrenta o Flamengo, nesta quinta-feira (2), às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para voltar à vice-liderança, a Raposa (50 pontos) precisa derrotar o Flamengo, já que o Palmeiras chegou aos 52 pontos depois de vencer o Vasco por 3 a 0, na quarta-feira (1º).

Outras novidades para o jogo contra o Flamengo são o zagueiro Villalba e o atacante Gabigol, que cumpriram suspensão na derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário. O argentino volta a ser titular na zaga, ao lado de Fabrício Bruno, convocado para os amistosos da Seleção Brasileira na Ásia. Gabigol começa no banco de reservas, em seu retorno ao Maracanã.

Atacante Gabigol está de volta ao Maracanã, mas começa no banco de reservas (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Christian e Kaio Jorge.

Outro jogador que não está disponível para a partida é o zagueiro Jonathan Jesus, que sofreu um trauma no joelho direito no treino de quarta-feira (1º), na Toca da Raposa.

Artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, um dos quais feito na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo no turno, no Mineirão, Kaio Jorge não marca há quatro rodadas, seu maior jejum na competição. O último gol do atacante do Cruzeiro pelo Brasileirão foi na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Mineirão, em 23 de agosto, pela 21ª rodada – ele passou em branco contra São Paulo, Bahia, Red Bull Bragantino e Vasco.

Flamengo e Cruzeiro têm as duas melhores defesas do Brasileirão. O time carioca sofreu apenas 12 gols em 24 jogos, enquanto a Raposa levou 19, mesma quantidade de gols sofridos pelo Palmeiras. Além de tentar voltar à vice-liderança, o Cruzeiro defende invencibilidade contra as equipes do G6 do Brasileirão. A equipe de Leonardo Jardim já jogou sete vezes contra os outros cinco times das primeiras posições da competição e conseguiu seis vitórias e um empate.