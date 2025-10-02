Escalação do Cruzeiro: Jardim opta por meia para enfrentar Flamengo
Sem Wanderson, técnico da Raposa escala Matheus Henrique para o jogo no Maracanã
Sem poder contar com o atacante titular Wanderson, com lombalgia, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, decidiu escalar o meia Matheus Henrique na equipe que enfrenta o Flamengo, nesta quinta-feira (2), às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para voltar à vice-liderança, a Raposa (50 pontos) precisa derrotar o Flamengo, já que o Palmeiras chegou aos 52 pontos depois de vencer o Vasco por 3 a 0, na quarta-feira (1º).
Outras novidades para o jogo contra o Flamengo são o zagueiro Villalba e o atacante Gabigol, que cumpriram suspensão na derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário. O argentino volta a ser titular na zaga, ao lado de Fabrício Bruno, convocado para os amistosos da Seleção Brasileira na Ásia. Gabigol começa no banco de reservas, em seu retorno ao Maracanã.
O Cruzeiro está escalado com:
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Christian e Kaio Jorge.
Outro jogador que não está disponível para a partida é o zagueiro Jonathan Jesus, que sofreu um trauma no joelho direito no treino de quarta-feira (1º), na Toca da Raposa.
Atacante do Cruzeiro quer quebrar jejum de gols no Brasileirão, no jogo contra o Flamengo
Artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, um dos quais feito na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo no turno, no Mineirão, Kaio Jorge não marca há quatro rodadas, seu maior jejum na competição. O último gol do atacante do Cruzeiro pelo Brasileirão foi na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Mineirão, em 23 de agosto, pela 21ª rodada – ele passou em branco contra São Paulo, Bahia, Red Bull Bragantino e Vasco.
Flamengo e Cruzeiro têm as duas melhores defesas do Brasileirão. O time carioca sofreu apenas 12 gols em 24 jogos, enquanto a Raposa levou 19, mesma quantidade de gols sofridos pelo Palmeiras. Além de tentar voltar à vice-liderança, o Cruzeiro defende invencibilidade contra as equipes do G6 do Brasileirão. A equipe de Leonardo Jardim já jogou sete vezes contra os outros cinco times das primeiras posições da competição e conseguiu seis vitórias e um empate.
