Renato Maurício Prado reprova novo uniforme do Flamengo para 2026: 'Nada a ver'

O jornalista Renato Maurício Prado reprovou o segundo uniforme do Flamengo para a temporada de 2026. Através de suas redes sociais, o comentarista reforçou que o modelo apresentado lembra a camisa tradicional do São Paulo.

A imagem do novo uniforme foi divulgada pela página "Coluna do Fla" e não demorou para viralizar entre os torcedores nas redes sociais. O modelo é semelhante ao uniforme tradicional do São Paulo, camisa branca com listras em vermelho e preto atravessando o peito.

Na visão de Renato Maurício Prado, o novo uniforme é realmente muito parecido com o do rival paulista e não remete ao Flamengo. Confira abaixo.

Além do jornalista, os torcedores dividiram opiniões sobre o novo modelo nas redes sociais. Em tom de ironia, alguns internautas destacaram que o Flamengo se inspirou no São Paulo para a confecção do uniforme. Por outro lado, alguns torcedores rubro-negros não aprovaram o segundo uniforme para a temporada de 2026.

Veja a reação dos torcedores

Flamengo confirma data de pré-temporada com elenco principal

Texto por: Pedro Werneck

O elenco principal do Flamengo se reapresentará ao CT George Helal para iniciar a preparação para o ano de 2026 no dia 12 de janeiro, às 9h. Os jogadores do time sub-20, que representarão o Rubro-Negro nos primeiros jogos do Carioca, retornam do recesso anteriormente, já no dia 2.

Após dois anos realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, o clube treinará no Ninho do Urubu devido ao tempo apertado. O último jogo do clube foi no dia 17 de dezembro, quando disputou a final da Copa Intercontinental contra o PSG. Portanto, os atletas terão apenas 25 dias de férias, tempo menor que o ideal, mas o máximo possível diante dos desafios do calendário.

