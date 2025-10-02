O Flamengo trouxe, no início desta semana, uma atualização sobre o quadro clínico do pivô Ruan Miranda, do time de basquete. O jogador, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, passou por um procedimento cirúrgico na última segunda-feira (29), e o clube confirmou que a operação foi bem-sucedida.

Ruan Miranda é pivô e um dos principais jogadores da equipe do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram)

A grave lesão do pivô aconteceu no final de agosto. Na ocasião, Ruan Miranda estava a serviço da Seleção Brasileira e sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito durante a partida contra os Estados Unidos, em jogo válido pela fase de grupos.

A cirurgia de reconstrução foi realizada pela equipe do Dr. Carlos Andreoli, um dos principais especialistas do país, e era aguardada com expectativa pelo departamento médico e pelos torcedores do Orgulho da Nação. A lesão de LCA é uma das mais sérias para atletas de alto rendimento e exige um longo período de recuperação.

Com o sucesso do procedimento, Ruan Miranda agora vira a chave e foca totalmente na reabilitação. O departamento médico do clube acompanhará de perto a evolução do atleta, que deve ficar afastado das quadras por um período de seis a nove meses, desfalcando a equipe rubro-negra no restante da temporada.

Em nota, o Flamengo desejou força ao jogador: "O procedimento, conduzido pela equipe do Dr. Carlos Andreoli, foi um sucesso. Pronta recuperação, craque!", publicou o clube.

Ruan Miranda dá início agora à fisioterapia para superar o longo período de inatividade e retornar 100% às competições.