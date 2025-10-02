Jornalista questiona uso de jogador em Flamengo x Cruzeiro: ‘Fez alguma coisa?’

Flamengo e Cruzeiro protagonizaram um empate sem gols, nesta quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante Pedro foi reserva por escolha do técnico Filipe Luís. Além disso, o camisa 9 só entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo. A situação gerou espanto no jornalista Victor Canedo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador questionou a decisão do treinador do Rubro-Negro. Em tom irônico, ele chegou a perguntar se Pedro havia se envolvido em alguma polêmica durante a semana.

- O Pedro fez alguma cagada de novo??? Pra entrar com 35 do 2T - publicou o comunicador.

Como foi Flamengo x Cruzeiro

Texto por: Lucas Bayer

O início do primeiro tempo no Maracanã contou com muita pressão do Flamengo, embalado pelo seu torcedor (que lotou a arquibancada). Aos cinco minutos, Samuel Lino, de cabeça, ajeitou a bola para Arrascaeta, mas o uruguaio não alcançou. Após a pressão inicial, o Cruzeiro buscou sair mais para o jogo, que começou a ficar pegado. Foram quatro cartões amarelos (dois para cada lado) antes dos 20 minutos.

continua após a publicidade

Sem Pedro e Bruno Henrique, Arrascaeta foi o rubro-negro que mais esteve perto do gol e que teve as melhores oportunidades. Já pelo lado cruzeirense, Kaio Jorge, próximo do intervalo, teve duas grandes chances, mas parou no goleiro Rossi e no zagueiro Alex Sandro, que impediram o primeiro gol da partida.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com o mesmo cenário que começou a partida: empurrando o Cruzeiro para o campo de defesa. Samuel Lino obrigou Cássio a fazer grande defesa logo aos seis minutos. A resposta cruzeirense veio minutos depois, com Matheus Pereira (Rossi mandou a bola para escanteio). Aliás, foram, pelo menos, duas finalizações seguidas do time mineiro. A verdade é que o confronto contou com boas oportunidades para ambos os lados.

continua após a publicidade

Sem Pedro, no banco, o Flamengo sentiu falta de um homem de referência no ataque. Filipe Luís optou por colocar Bruno Henrique no lugar de Samuel Lino, mas a equipe seguiu sentindo a falta do camisa 9. Pedro, no entanto, só foi chamado aos 35' (no lugar de Arrascaeta).

A reta final da partida contou com fortes emoções. Afinal, Wiliam, do Cruzeiro, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Logo em seguida o técnico Leonardo Jardim colocou Gabigol em campo, no primeiro reencontro do camisa 9 com os rubro-negros no Maracanã desde a sua saída do clube.

Mesmo com um jogador a mais, o Flamengo não soube aproveitar a superioridade em campo e ficou com o empate. Para o Cruzeiro, o resultado é visto com bons olhos, uma vez que não deixa o líder disparar e não fica prejudicado com a expulsão.