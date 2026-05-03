Um dia após o Palmeiras empatar com o Santos, o Flamengo também ficou na igualdade com o Vasco no Maracanã. Depois do jogo deste domingo (3), o volante rubro-negro Evertton Araújo avaliou a disputa com o Alviverde pela ponta do Brasileirão. Atualmente, o time paulista tem vantagem de seis pontos na liderança, porém com um jogo a mais disputado.

continua após a publicidade

— É inevitável olhar (os resultados do Palmeiras). Em casa, a gente assiste aos jogos. Mas é muito mais sobre nós, sobre o que fazemos dentro de campo, sem olhar para o adversário. A gente precisa dar o nosso melhor para ultrapassar eles — disse.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

No duelo deste fim de semana, pela 14ª rodada, o Flamengo vencia o Vasco por 2 a 0 até a reta final, com gols de Pedro e Jorginho. No entanto, tomou o empate em dois lances de cruzamento, finalizados por Robert Renan e Hugo Moura. Para o jovem volante, a equipe deixou o nível cair nos minutos derradeiros e não pode usar os desfalques de nomes como Arrascaeta e Paquetá como desculpa para o resultado.

continua após a publicidade

— A gente tinha o controle do jogo até certo ponto do segundo tempo, mas infelizmente deixamos cair um pouco o nível, o que não pode acontecer. A gente conversou no vestiário, tem que ver o que errou para não deixar acontecer novamente. Os desfalques fazem falta, mas a gente não controla tudo. Quem está em campo dá conta do recado. Nosso elenco é muito qualificado, isso não é desculpa. Quem entrar, quem o Jardim escolher, tem que dar o seu melhor — opinou.

Por fim, Evertton Araújo destacou mais uma vez o ótimo momento sob comando de Leonardo Jardim. Desde as lesões de Pulgar e Jorginho, agora recuperado, o volante assumiu a titularidade.

continua após a publicidade

— Eu faço tudo que tenho que fazer dentro e fora do CT, me cuido em casa para estar apto a jogar. Estou muito feliz com a sequência, que eu pedia a Deus. Muito feliz de estar jogando, ajudando o Flamengo — celebrou.

Evertton Araújo em ação em clássico entre Flamengo e Vasco (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Jardim comentou disputa entre Pulgar e Evertton no Flamengo

Em entrevista coletiva, o treinador do Flamengo falou sobre a disputa pela posição de primeiro volante no onze inicial rubro-negro após a recuperação de Pulgar. Apesar dos elogios ao futebol do chileno, o português deixou claro que Evertton Araújo não perderá o posto facilmente:

— Erick é um jogador extraordinário também, vai ter que se recuperar da lesão, voltar a treinar e mostrar sua competência. Se estivesse 100%, certamente teria entrado. Erick estava bem, Evertton era segunda opção, agora os papéis se inverteram. O desgaste é grande, a gente precisa de todos.