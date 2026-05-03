O clássico entre Flamengo e Vasco neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com muitas confusões do lado de fora do Maracanã. Torcedores que deixavam o estádio tiveram que lidar com tumultos, cenas de violência e um forte cheiro de gás de pimenta.

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Não foram poucos os registros de brigas entre rubro-negros e vascaínos nos arredores do estádio. Torcedores que deixavam o local após o empate, muitos deles acompanhados de crianças e idosos, relataram ao Lance! que o cenário parecia uma "praça de guerra".

Na rampa de acesso ao metrô da estação Maracanã, um dos principais trajetos de saída, confrontos provocaram correria em várias direções. Para conter o tumulto, policiais utilizaram gás de pimenta, o que fez com que muitas pessoas que não estavam envolvidas passassem mal.

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Do outro lado, na Rua São Francisco Xavier, próxima a uma das entradas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), torcedores de ambos os clubes também entraram em confronto. Em um vídeo obtido pela reportagem do Lance!, é possível ver uma senhora que passava pela rua sendo surpreendida no meio da confusão. O tumulto tomou conta do trecho, que é uma das principais vias do entorno do estádio.

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Torcedores de Flamengo e Vasco já haviam entrado em confronto antes do clássico

Antes mesmo de a bola rolar, flamenguistas e vascaínos já haviam se enfrentado nas proximidades da estação de São Cristóvão. A situação foi controlada pela polícia.

Flamengo e Vasco empatam em 2 a 2 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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