Flamengo x Vasco termina com confusões do lado de fora do Maracanã
Torcedores relatam cenário de "praça de guerra" nos arredores do estádio
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O clássico entre Flamengo e Vasco neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com muitas confusões do lado de fora do Maracanã. Torcedores que deixavam o estádio tiveram que lidar com tumultos, cenas de violência e um forte cheiro de gás de pimenta.
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Não foram poucos os registros de brigas entre rubro-negros e vascaínos nos arredores do estádio. Torcedores que deixavam o local após o empate, muitos deles acompanhados de crianças e idosos, relataram ao Lance! que o cenário parecia uma "praça de guerra".
Na rampa de acesso ao metrô da estação Maracanã, um dos principais trajetos de saída, confrontos provocaram correria em várias direções. Para conter o tumulto, policiais utilizaram gás de pimenta, o que fez com que muitas pessoas que não estavam envolvidas passassem mal.
Do outro lado, na Rua São Francisco Xavier, próxima a uma das entradas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), torcedores de ambos os clubes também entraram em confronto. Em um vídeo obtido pela reportagem do Lance!, é possível ver uma senhora que passava pela rua sendo surpreendida no meio da confusão. O tumulto tomou conta do trecho, que é uma das principais vias do entorno do estádio.
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Torcedores de Flamengo e Vasco já haviam entrado em confronto antes do clássico
Antes mesmo de a bola rolar, flamenguistas e vascaínos já haviam se enfrentado nas proximidades da estação de São Cristóvão. A situação foi controlada pela polícia.
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