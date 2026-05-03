Decisão da arbitragem em Mirassol x Corinthians revolta torcedores: 'Realmente'

O primeiro tempo do confronto entre Mirassol e Corinthians, deste domingo (3), no Campos Maia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 20 minutos, a equipe do interior de São Paulo teve um pênalti marcado pela arbitragem que gerou polêmica nas redes sociais.

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Torcedores do Corinthians não concordaram com a marcação do árbitro Matheus Delgado Candançan. Na ocasião, o atacante Carlos Eduardo cai na área após um toque de Matheus Bidu. A arbitragem não hesitou em marcar a infração. O VAR não interferiu no lance.

Nas redes sociais, a maioria dos torcedores corintianos reclamaram da marcação. Para eles, o camisa 96 do Mirassol simulou a penalidade. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Mirassol x Corinthians?

O primeiro tempo teve o Mirassol melhor no jogo e o Corinthians com dificuldades para criar jogadas ofensivas. O primeiro gol do time mandante saiu em pênalti de Matheus Bidu em Carlos Eduardo, o que rendeu muitas reclamações por parte do time de Fernando Diniz. De qualquer maneira, a penalidade foi mantida e o próprio camisa 96 converteu. Ainda na primeira etapa, o Leão fez o segundo. Bem na partida, Carlos Eduardo fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Edson Carioca, que mandou para o gol e aumentou o placar para 2 a 0.

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A segunda etapa teve o Corinthians com mais posse de bola e tentativa de sufocar o Mirassol, mas a falta de efetividade ainda atrapalhou. Fernando Diniz desmanchou o esquema com três volantes e abriu a equipe com Kaio César e, principalmente, Dieguinho, autor do gol do Corinthians na partida, mas o resultado não evitou a derrota por 2 a 1.

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