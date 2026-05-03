Torcida do Flamengo aponta culpado por empate com o Vasco: 'Não sabe'

Depois de abrir 2 a 0 no placar, o Flamengo levou o empate do Vasco no final e saiu com gosto amargo do Maracanã neste domingo (3). Após a partida, torcedores rubro-negros apontaram o principal responsável pelo resultado no clássico. Para a grande maioria, Wallace Yan foi o escolhido.

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➡️Torcida do Flamengo manda recado a Leonardo Jardim por empate do Vasco

Depois de um bate-rebate dentro da área cruz-maltina, a bola resvalou em Gonzalo Plata e sobrou para Pedro. O centroavante ajeitou com muita categoria, tirou a marcação e acertou um belo chute para abrir o placar em Flamengo x Vasco. Na segunda etapa, Jorginho cobrou pênalti e marcou mais um. Robert Renan trouxe chama para o jogo no final, e Hugo Moura deixou tudo igual.

Nas redes sociais, torcedores apontaram Wallace Yan como o principal culpado pelo empate do Vasco contra o Flamengo. O jovem não conseguiu cortar o cruzamento que originou o gol de Hugo Moura. Veja os comentários abaixo:

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Pedro, do Flamengo, finaliza pressionado pelos defensores do Vasco (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja comentários sobre o jovem

Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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