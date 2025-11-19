Torcedores reagem a pronunciamento de Runco sobre caso De la Cruz: 'Injustiçado'

José Luiz Runco, ex-chefe do Departamento Médico do Flamengo, se pronunciou sobre o caso De la Cruz, nesta quarta-feira (19), ao Charla Podcast. O profissional de saúde contou detalhes do polêmico áudio vazado sobre o uruguaio, que resultou na própria demissão do clube carioca.

Ao relembrar o episódio, Runco não se mostrou arrependido e afirmou que não faltou com ética profissional. O médico expôs que o Flamengo buscou realizar um acordo na época, o que foi negado ele.

— É um atleta espetacular e dedicado. Sabe das limitações dele e se dedica muito para se desenvolver. Isso tem que ser colocado porque se criou a imagem que eu quis agredir o atleta, em momento algum eu quis. Foi muito simples, um colega médico e torcedor fez um comentário sobre o De la Cruz. Que ele se machucava e não melhorava. Então, respondi — iniciou o médico, antes de completar.

— Se você olhar, eu pontuo a minha resposta. Cito o nome da pessoa, mas por um azar, esse áudio entrou em um grupo. E as pessoas começaram a falar que era falta de ética, o que não é. Era uma resposta técnica, de um médico para outro colega. Se você ler, falo termos médicos. Mas alguém pegou, printou e transformou em uma confusão. Evidentemente o clube precisou tomar uma decisão. Optaram para a gente fazer um acordo, o que não quis, pois não fiz um erro grave, e acabei demitido. Vida que segue — concluiu.

A declaração do ex-chefe do Departamento Médico do Flamengo aconteceu no mesmo dia em que Nico De la Cruz será poupado para o confronto entre Flamengo e Fluminense. O clássico carioca acontece nesta quarta-feira (19), no Maracanã, pelo Brasileirão.

O cenário fez os torcedores do clube carioca reagirem de forma imediata ao pronunciamento nas redes sociais. Parte da torcida se posicionou contra, e outra a favor do médico. Veja a repercussão abaixo:

Relembre a polêmica entre Runco e De la Cruz

Em julho deste ano, José Luiz Runco, na época chefe do Departamento Médico do Flamengo, teve um áudio vazado sobre as condições médicas de Nico De la Cruz. O jogador se encontrava em recuperação física de lesão.

- Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente - disse Runco.

A declaração do profissional gerou uma crise no elenco rubro-negro. Jogadores do grupo e o próprio De la Cruz repudiaram a postura do médico. Como resultado, o Flamengo optou por demiti-lo dias após o vazamento.