Compare desempenho do Flamengo de Filipe Luís com e sem Pedro

Com lesão na coxa, Pedro está fora da final da Libertadores. O cenário não é novidade para Filipe Luís: o atacante não esteve à disposição em diversos jogos desde a chegada do treinador. Quando o técnico começou seu trabalho, em outubro do ano passado, o 9 estava fora por lesão grave de LCA. Agora, já vinha indisponível devido à fratura no antebraço direito. O Lance!, então, verificou qual é o tamanho da diferença de aproveitamento rubro-negro com e sem o jogador.

A verdade é que os números mudam pouco: o percentual de pontos conquistados cai de 72% com Pedro para quase 70% sem ele. Vale ressaltar que este levantamento desconsidera jogos do Campeonato Carioca. Além disso, contabiliza os resultados das partidas completas e não apenas dos minutos em que o atacante estava em campo.

Flamengo com Filipe Luís

69 jogos (43V, 18E e 8D)

128 gols marcados, 53 sofridos

71% de aproveitamento

Flamengo de Filipe Luís com Pedro

37 jogos (24V, 8E e 5D)

68 gols marcados, 20 sofridos

72% de aproveitamento

*Pedro marcou 15 gols

Flamengo de Filipe Luís com Pedro titular

23 jogos (15V, 4E e 4D)

43 gols marcados, 15 sofridos

71% de aproveitamento

*Pedro marcou 12 gols

Flamengo de Filipe Luís sem Pedro

32 jogos (19V, 10E e 3D)

60 gols marcados, 33 sofridos

69,7% de aproveitamento

Filipe Luís, técnico do Flamengo, aperta a mão de Pedro no Maracanã em partida contra o Fluminense (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Bruno Henrique herda responsabilidade no Flamengo

Com a ausência de Pedro, Bruno Henrique deve ser o titular na decisão continental. O ídolo rubro-negro chegou a dizer que não gostava de atuar como centroavante, mas corrigiu a declaração e cresceu de produção desde então. BH marcou gol nos últimos três jogos do Flamengo: contra Sport (duas vezes) e Santos. Desde que Filipe Luís assumiu a equipe, o atacante marcou 14 gols em 66 jogos.

Tempo para marcar gol sob comando de Filipe Luís

Pedro: 124 minutos

Bruno Henrique: 284 minutos

Pedro e Bruno Henrique, companheiros de Flamengo, se abraçam em comemoração de gol (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Gazeta Press)

Flamengo e Palmeiras realizam a final da Libertadores em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, às 18h30 (de Brasília). Antes, os dois gigantes têm compromissos importantes pelo Brasileirão, outro torneio no qual batalham pelo título.