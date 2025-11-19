menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Compare desempenho do Flamengo de Filipe Luís com e sem Pedro

Lesão na coxa tira atacante da final da Libertadores contra o Palmeiras

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
16:50
Atualizado há 2 minutos
Filipe Luís Pedro Flamengo
imagem cameraFilipe Luís abraça Pedro após gol do atacante contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com lesão na coxa, Pedro está fora da final da Libertadores. O cenário não é novidade para Filipe Luís: o atacante não esteve à disposição em diversos jogos desde a chegada do treinador. Quando o técnico começou seu trabalho, em outubro do ano passado, o 9 estava fora por lesão grave de LCA. Agora, já vinha indisponível devido à fratura no antebraço direito. O Lance!, então, verificou qual é o tamanho da diferença de aproveitamento rubro-negro com e sem o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A verdade é que os números mudam pouco: o percentual de pontos conquistados cai de 72% com Pedro para quase 70% sem ele. Vale ressaltar que este levantamento desconsidera jogos do Campeonato Carioca. Além disso, contabiliza os resultados das partidas completas e não apenas dos minutos em que o atacante estava em campo.

Flamengo com Filipe Luís
69 jogos (43V, 18E e 8D)
128 gols marcados, 53 sofridos
71% de aproveitamento

Flamengo de Filipe Luís com Pedro
37 jogos (24V, 8E e 5D)
68 gols marcados, 20 sofridos
72% de aproveitamento
*Pedro marcou 15 gols

Flamengo de Filipe Luís com Pedro titular
23 jogos (15V, 4E e 4D)
43 gols marcados, 15 sofridos
71% de aproveitamento
*Pedro marcou 12 gols

Flamengo de Filipe Luís sem Pedro
32 jogos (19V, 10E e 3D)
60 gols marcados, 33 sofridos
69,7% de aproveitamento

Filipe Luís, técnico do Flamengo, aperta a mão de Pedro no Maracanã em partida contra o Fluminense (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
Filipe Luís, técnico do Flamengo, aperta a mão de Pedro no Maracanã em partida contra o Fluminense (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

➡️ Pedro, do Flamengo, se manifesta após confirmação de lesão

Bruno Henrique herda responsabilidade no Flamengo

Com a ausência de Pedro, Bruno Henrique deve ser o titular na decisão continental. O ídolo rubro-negro chegou a dizer que não gostava de atuar como centroavante, mas corrigiu a declaração e cresceu de produção desde então. BH marcou gol nos últimos três jogos do Flamengo: contra Sport (duas vezes) e Santos. Desde que Filipe Luís assumiu a equipe, o atacante marcou 14 gols em 66 jogos.

continua após a publicidade

Tempo para marcar gol sob comando de Filipe Luís

Pedro: 124 minutos
Bruno Henrique: 284 minutos

Pedro e Bruno Henrique, companheiros de Flamengo, se abraçam em comemoração de gol (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Gazeta Press)
Pedro e Bruno Henrique, companheiros de Flamengo, se abraçam em comemoração de gol (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Gazeta Press)

➡️ Pedro fora: as opções táticas de Filipe Luís para escalar o Flamengo na final da Libertadores

Flamengo e Palmeiras realizam a final da Libertadores em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, às 18h30 (de Brasília). Antes, os dois gigantes têm compromissos importantes pelo Brasileirão, outro torneio no qual batalham pelo título.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias