Compare desempenho do Flamengo de Filipe Luís com e sem Pedro
Lesão na coxa tira atacante da final da Libertadores contra o Palmeiras
Com lesão na coxa, Pedro está fora da final da Libertadores. O cenário não é novidade para Filipe Luís: o atacante não esteve à disposição em diversos jogos desde a chegada do treinador. Quando o técnico começou seu trabalho, em outubro do ano passado, o 9 estava fora por lesão grave de LCA. Agora, já vinha indisponível devido à fratura no antebraço direito. O Lance!, então, verificou qual é o tamanho da diferença de aproveitamento rubro-negro com e sem o jogador.
Flamengo
A verdade é que os números mudam pouco: o percentual de pontos conquistados cai de 72% com Pedro para quase 70% sem ele. Vale ressaltar que este levantamento desconsidera jogos do Campeonato Carioca. Além disso, contabiliza os resultados das partidas completas e não apenas dos minutos em que o atacante estava em campo.
Flamengo com Filipe Luís
69 jogos (43V, 18E e 8D)
128 gols marcados, 53 sofridos
71% de aproveitamento
Flamengo de Filipe Luís com Pedro
37 jogos (24V, 8E e 5D)
68 gols marcados, 20 sofridos
72% de aproveitamento
*Pedro marcou 15 gols
Flamengo de Filipe Luís com Pedro titular
23 jogos (15V, 4E e 4D)
43 gols marcados, 15 sofridos
71% de aproveitamento
*Pedro marcou 12 gols
Flamengo de Filipe Luís sem Pedro
32 jogos (19V, 10E e 3D)
60 gols marcados, 33 sofridos
69,7% de aproveitamento
Bruno Henrique herda responsabilidade no Flamengo
Com a ausência de Pedro, Bruno Henrique deve ser o titular na decisão continental. O ídolo rubro-negro chegou a dizer que não gostava de atuar como centroavante, mas corrigiu a declaração e cresceu de produção desde então. BH marcou gol nos últimos três jogos do Flamengo: contra Sport (duas vezes) e Santos. Desde que Filipe Luís assumiu a equipe, o atacante marcou 14 gols em 66 jogos.
Tempo para marcar gol sob comando de Filipe Luís
Pedro: 124 minutos
Bruno Henrique: 284 minutos
Flamengo e Palmeiras realizam a final da Libertadores em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, às 18h30 (de Brasília). Antes, os dois gigantes têm compromissos importantes pelo Brasileirão, outro torneio no qual batalham pelo título.
