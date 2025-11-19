Pedro, do Flamengo, se manifesta após confirmação de lesão

Pedro, atacante do Flamengo, se manifestou nas redes sociais após confirmação de lesão na coxa esquerda que o deixará fora da final da Libertadores. Com tom otimista, o camisa 9 chamou o apoio da torcida para os últimos jogos da temporada, incluindo o clássico desta quarta-feira (19) contra o Fluminense, e reforçou a confiança nos companheiros para conquistarem os títulos em disputa. O craque rubro-negro terminou a mensagem com citação de texto bíblico: "Tudo posso naquele que me fortalece".

- Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos. Apoiem sem parar como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade - escreveu em trecho do depoimento.

Pedro se recuperava bem de fratura no antebraço direito, mas sofreu nova contusão durante treinamento na terça-feira (18), dessa vez muscular, e não jogará o duelo decisivo com o Palmeiras, no dia 29. O Flamengo também não terá Gonzalo Plata, suspenso, e conta com Bruno Henrique, Wallace Yan e Juninho como principais opções para o comando de ataque.

Pedro aplaude companheiros e torcida após jogo entre Flamengo e Racing na Libertadores (Foto: Maga Jr / Agência F8 / Gazeta Press)

Declaração de Pedro, do Flamengo, na íntegra

"Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final.

Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos. Apoiem sem parar como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade.

Estarei onde estive grande parte da minha vida: na torcida junto com vocês.

Hoje temos a primeira final. Que estejamos juntos apoiando e levando o Flamengo as glórias que merece.

Sempre será pelo Flamengo.

O Senhor é bom em TODO tempo.

'Tudo posso naquele que me fortalece.' Filipenses 4:13"

Calendário rubro-negro até o fim do ano

19/11 - Fluminense x Flamengo (34ª rodada do Brasileirão)

22/11 - Flamengo x Bragantino (35ª rodada do Brasileirão)

25/11 - Atlético-MG x Flamengo (36ª rodada do Brasileirão)

29/11 - Palmeiras x Flamengo (final da Libertadores)

03/12 - Flamengo x Ceará (37ª rodada do Brasileirão)

07/12 - Mirassol x Flamengo (38ª rodada do Brasileirão)