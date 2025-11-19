Felipe Melo manda recado para torcedora do Flamengo antes do Fla-Flu: 'Oi, vice'

Horas antes da bola rolar para o Fla-Flu da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o comentarista Felipe Melo respondeu, em tom de deboche, a um comentário de uma torcedora do Flamengo que dizia odiar o ex-jogador do Fluminense nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Nova lesão de Pedro divide torcedores do Flamengo: 'Só existe uma'

Na manhã desta quarta-feira (19), a torcedora rubro-negra publicou que a única coisa que gostaria de dizer no dia do Fla-Flu é que odeia Felipe Melo. Em tom de provocação, o ex-jogador de Fluminense e Palmeiras chamou a torcedora de vice e disse imaginar o porquê desse ódio por ele. Confira abaixo.

Desde seu retorno ao futebol brasileiro, Felipe Melo conquistou alguns títulos marcantes em cima do Flamengo, como a Libertadores de 2021, pelo Palmeiras, e o bicampeonato carioca pelo Fluminense, em 2022 e 2023. Diante disso, o ex-jogador revelado nas categorias de base da equipe rubro-negra criou uma rivalidade com a torcida.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (19), Flamengo e Fluminense começam a definir seu futuro no Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Líder isolado da competição, a equipe rubro-negra busca a vitória no clássico para seguir com a vantagem para o vice-líder Palmeiras. Já o Tricolor quer atrapalhar os planos de rival e segue de olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores.

➡️Torcedores do Flamengo se irritam com fala de jogador do Fluminense: 'Depois reclama'

Prováveis escalações de Flamengo e Fluminense

FLUMINENSE

(Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy).

continua após a publicidade

FLAMENGO

(Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saúl (Jorginho) e Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas