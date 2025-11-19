Flamengo toma decisão sobre relacionados para jogo com Fluminense

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo decisivo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta da dúvida externa sobre a presença dos jogadores que estavam com suas respectivas seleções, o Rubro-Negro decidiu não divulgar a lista de relacionados.

A informação divulgada incialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance! foi uma surpresa nas redes sociais. O movimento não é comum no clube. Por conta da importância do jogo na briga pelo título do Brasileirão, a ideia é gerar dúvida no adversário. Artilheiro do campeonato, Arrascaeta é um dos nomes que pode ou não estar de fora do confronto.

O Flamengo vive momento positivo. A equipe de Filipe Luís assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport e soma agora 71 pontos, três a mais que o Palmeiras. O Rubro-Negro chega com uma série de três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas e disputa suas últimas rodadas antes da final da Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima.

Do outro lado, o Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão. A principal novidade para esta rodada é o retorno de Ganso, que volta a ser opção depois de 67 dias.

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo

Goleiros

Fábio

Gustavo Felix

Marcelo Pitaluga

Defensores

Freytes

Guga

Ignacio

Renê

Samuel Xavier

Thiago Santos

Thiago Silva

Meio-campistas

Facundo Bernal

Hércules

Lima

Lucho Acosta

Martinelli

Nonato

PH Ganso

Atacantes