Flamengo toma decisão sobre relacionados para jogo com Fluminense
Times se enfrentam pelo Brasileirão
Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo decisivo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta da dúvida externa sobre a presença dos jogadores que estavam com suas respectivas seleções, o Rubro-Negro decidiu não divulgar a lista de relacionados.
A informação divulgada incialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance! foi uma surpresa nas redes sociais. O movimento não é comum no clube. Por conta da importância do jogo na briga pelo título do Brasileirão, a ideia é gerar dúvida no adversário. Artilheiro do campeonato, Arrascaeta é um dos nomes que pode ou não estar de fora do confronto.
O Flamengo vive momento positivo. A equipe de Filipe Luís assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport e soma agora 71 pontos, três a mais que o Palmeiras. O Rubro-Negro chega com uma série de três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas e disputa suas últimas rodadas antes da final da Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima.
Do outro lado, o Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão. A principal novidade para esta rodada é o retorno de Ganso, que volta a ser opção depois de 67 dias.
Relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo
Goleiros
- Fábio
- Gustavo Felix
- Marcelo Pitaluga
Defensores
- Freytes
- Guga
- Ignacio
- Renê
- Samuel Xavier
- Thiago Santos
- Thiago Silva
Meio-campistas
- Facundo Bernal
- Hércules
- Lima
- Lucho Acosta
- Martinelli
- Nonato
- PH Ganso
Atacantes
- Agustín Canobbio
- Eve
- John Kennedy
- Keno
- Kevin Serna
- Riquelme
- Y. Soteldo
