imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense divulga time para enfrentar o Flamengo com Ganso de volta

Times se enfrentam pelo Brasileirão

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
17:33
ganso_fluminense
imagem cameraMartinelli e Ganso em ação pelo Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo decisivo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor divulgou os relacionados para o jogo com um nome especial de volta: Paulo Henrique Ganso.

➡️ Clique aqui para assistir Fluminense x Flamengo

O Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão. A principal novidade para esta rodada é o retorno de Ganso, que volta a ser opção depois de 67 dias.

O jogador não atuava desde o dia 13 de setembro, quando precisou ser substituído na primeira etapa por causa de um problema na panturrilha. Essa será a primeira vez que Zubeldía poderá contar com o jogador. Além do camisa 10, Martinelli cumpriu suspensão e também volta a ficar disponível.

➡️ Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo

Goleiros

  • Fábio
  • Gustavo Felix
  • Marcelo Pitaluga

Defensores

  • Freytes
  • Guga
  • Ignacio
  • Renê
  • Samuel Xavier
  • Thiago Santos
  • Thiago Silva

Meio-campistas

  • Facundo Bernal
  • Hércules
  • Lima
  • Lucho Acosta
  • Martinelli
  • Nonato
  • PH Ganso

Atacantes

  • Agustín Canobbio
  • Eve
  • John Kennedy
  • Keno
  • Kevin Serna
  • Riquelme
  • Y. Soteldo
Relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)

Do outro lado, o Flamengo vive momento positivo. A equipe de Filipe Luís assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport e soma agora 71 pontos, três a mais que o Palmeiras. O Rubro-Negro chega com uma série de três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas e disputa suas últimas rodadas antes da final da Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima.

