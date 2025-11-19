Fluminense divulga time para enfrentar o Flamengo com Ganso de volta
Times se enfrentam pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo decisivo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor divulgou os relacionados para o jogo com um nome especial de volta: Paulo Henrique Ganso.
Fluminense 1 x 0 Flamengo no Brasileirão 2012; Fred decide para o futuro campeão
Lancepédia
Rivalidade dentro de campo, parceria fora; A relação Fluminense x Flamengo
Futebol Nacional
Inteligência artificial crava placar de Fluminense x Flamengo
Fora de Campo
➡️ Clique aqui para assistir Fluminense x Flamengo
O Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão. A principal novidade para esta rodada é o retorno de Ganso, que volta a ser opção depois de 67 dias.
O jogador não atuava desde o dia 13 de setembro, quando precisou ser substituído na primeira etapa por causa de um problema na panturrilha. Essa será a primeira vez que Zubeldía poderá contar com o jogador. Além do camisa 10, Martinelli cumpriu suspensão e também volta a ficar disponível.
➡️ Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo
Goleiros
- Fábio
- Gustavo Felix
- Marcelo Pitaluga
Defensores
- Freytes
- Guga
- Ignacio
- Renê
- Samuel Xavier
- Thiago Santos
- Thiago Silva
Meio-campistas
- Facundo Bernal
- Hércules
- Lima
- Lucho Acosta
- Martinelli
- Nonato
- PH Ganso
Atacantes
- Agustín Canobbio
- Eve
- John Kennedy
- Keno
- Kevin Serna
- Riquelme
- Y. Soteldo
Do outro lado, o Flamengo vive momento positivo. A equipe de Filipe Luís assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport e soma agora 71 pontos, três a mais que o Palmeiras. O Rubro-Negro chega com uma série de três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas e disputa suas últimas rodadas antes da final da Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias