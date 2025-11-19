Fluminense divulga time para enfrentar o Flamengo com Ganso de volta

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo decisivo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor divulgou os relacionados para o jogo com um nome especial de volta: Paulo Henrique Ganso.

O Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão. A principal novidade para esta rodada é o retorno de Ganso, que volta a ser opção depois de 67 dias.

O jogador não atuava desde o dia 13 de setembro, quando precisou ser substituído na primeira etapa por causa de um problema na panturrilha. Essa será a primeira vez que Zubeldía poderá contar com o jogador. Além do camisa 10, Martinelli cumpriu suspensão e também volta a ficar disponível.

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo

Goleiros

Fábio

Gustavo Felix

Marcelo Pitaluga

Defensores

Freytes

Guga

Ignacio

Renê

Samuel Xavier

Thiago Santos

Thiago Silva

Meio-campistas

Facundo Bernal

Hércules

Lima

Lucho Acosta

Martinelli

Nonato

PH Ganso

Atacantes

Agustín Canobbio

Eve

John Kennedy

Keno

Kevin Serna

Riquelme

Y. Soteldo

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)

Do outro lado, o Flamengo vive momento positivo. A equipe de Filipe Luís assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport e soma agora 71 pontos, três a mais que o Palmeiras. O Rubro-Negro chega com uma série de três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas e disputa suas últimas rodadas antes da final da Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima.