Perto de ser anunciado pelo Santos, Gabriel Menino marca presença na Vila Belmiro

Perto de defender o Santos, Gabriel Menino está na Vila Belmiro para acompanhar a estreia do time no Campeonato Paulista, às 16h (de Brasília), contra o Novorizontino.

O meio-campista pertence ao Atlético-MG e deve assinar com o clube paulista um contrato de empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao final do período.

Gabriel Menino chegou ao Galo em dezembro de 2024 para integrar o elenco que disputaria a temporada de 2025. O jogador foi envolvido na negociação que levou Paulinho ao Palmeiras e trouxe, em contrapartida, ele e Patrick para o Atlético-MG.

Formado nas categorias de base do clube paulista, Menino desembarcou em Belo Horizonte cercado de expectativas, sustentadas por um currículo vitorioso com a camisa alviverde. Ao todo, conquistou dez títulos pelo Verdão, com destaque para duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023).

Apesar do histórico vencedor, o jogador não conseguiu se firmar no time mineiro e não repetiu o desempenho que o destacou no Palmeiras. Com a camisa alvinegra, disputou 45 partidas, marcou um gol e distribuiu duas assistências.

Reforços no Santos:

O atacante Gabriel Barbosa foi o primeiro reforço anunciado nesta temporada, com empréstimo até o fim do ano junto ao Cruzeiro e opção de compra. Além disso, o clube garantiu as permanências em definitivo de Álvaro Barreal e Zé Ivaldo, além da renovação de Neymar até o final do ano.