Santos inicia o Campeonato Paulista com novidades na escalação; Gabigol é titular?

O Santos está escalado para enfrentar o Novorizontino neste sábado (10), na estreia do Campeonato Paulista, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Todos os ingressos estão esgotados para a partida.

A principal novidade é o retorno do atacante Gabriel Barbosa, que volta ao time da Baixada Santista para sua terceira passagem pelo clube. Ele vai formar o trio de ataque com Caballero e Lautaro Díaz.

Vojvoda inicia com o camisa 9 entre os titulares no ataque. A formação do Peixe tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Caballero, Lautaro Díaz e Gabigol.

Já o camisa 10, Neymar, ainda não está à disposição de Juan Pablo Vojvoda, pois passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no ano passado.

Vila Belmiro recebe a primeira partida da temporada do Santos diante do Novorizontino. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Além disso, dois atletas devem deixar o elenco santista. O lateral-esquerdo Souza recebeu uma proposta de quase R$ 100 milhões do Tottenham, da Inglaterra. Considerado uma das maiores revelações recentes do clube, ele estreou como profissional no dia 11 de fevereiro de 2024, no empate por 2 a 2 contra o Mirassol, no Estádio Maião, no interior de São Paulo.

O meia Victor Hugo, que chegou ao Alvinegro Praiano no meio do ano por empréstimo junto ao Flamengo até o fim desta temporada, será vendido ao Atlético-MG. O Peixe tem direito a 10% do valor da negociação caso não exerça a opção de compra, percentual garantido por ter dado visibilidade ao atleta durante sua passagem pelo clube.

O atacante Álvaro Barreal ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O meia-atacante argentino teve a cláusula obrigatória de compra acionada junto ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, após cumprir metas contratuais durante o período de empréstimo, que se encerrou em 31 de dezembro. Em contrapartida, Zé Ivaldo, que já foi adquirido em definitivo pelo clube, teve o novo contrato devidamente regularizado.

Já o meia Gabriel Bontempo passou por uma cirurgia para correção de desvio do septo nasal ao fim da última temporada. Após um período de recuperação, no qual realizou apenas trabalhos físicos e técnicos de forma individualizada, o atleta retornou na última sexta-feira (9) aos treinos com contato junto ao restante do elenco, mas ainda será desfalque.

O atacante Tiquinho Soares apresentou um edema muscular na panturrilha esquerda durante os treinamentos da pré-temporada e já iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia do clube.

Já o meia Zé Rafael foi diagnosticado com conjuntivite e também deu início ao tratamento específico. Em razão do quadro, o jogador não ficará à disposição para a partida do Peixe contra o Novorizontino, neste sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Desfalques:

Neymar (realizou uma artroscopia no joelho esquerdo no dia 22 de dezembro)

Souza (em negociação para ser vendido ao Tottenham)

Victor Hugo (em negociação com o Atlético-MG)

Gabriel Bontempo (cirurgia no nariz)

Tiquinho Soares (edema muscular na panturrilha esquerda)

Zé Rafael (conjuntivite)

Álvaro Barreal (documentação do novo contrato)

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X NOVORIZONTINO - 1ª rodada do Campeonato Paulista

📲Sábado, dia 10 de janeiro de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 16h (De Brasília)

📺Onde assistir: TNT e HBO Max (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza

🚩Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Bruno Silva de Jesus

📟 VAR: Daiane Muniz