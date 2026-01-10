Santos terá sete desfalques na estreia do Campeonato Paulista
Peixe vai disputar quatro competições em 2026
O Santos convocou quatro atletas que estavam concentrados para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em São Carlos, no interior de São Paulo, para reforçar o elenco profissional devido ao alto número de desfalques: sete ao todo.
O principal deles é o atacante Neymar, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo após sofrer a quarta lesão em 2025. O jogador atuou no sacrifício na reta final do Campeonato Brasileiro para ajudar o clube a evitar o rebaixamento. O Peixe só confirmou a permanência na Série A na última rodada da competição.
Além disso, dois atletas devem deixar o elenco santista. O lateral-esquerdo Souza recebeu uma proposta de quase R$ 100 milhões do Tottenham, da Inglaterra. Considerado uma das maiores revelações recentes do clube, ele estreou como profissional no dia 11 de fevereiro de 2024, no empate por 2 a 2 contra o Mirassol, no Estádio Maião, no interior de São Paulo.
O meia Victor Hugo, que chegou ao Alvinegro Praiano no meio do ano por empréstimo junto ao Flamengo até o fim desta temporada, será vendido ao Atlético-MG. O Peixe tem direito a 10% do valor da negociação caso não exerça a opção de compra, percentual garantido por ter dado visibilidade ao atleta durante sua passagem pelo clube.
O atacante Álvaro Barreal ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O meia-atacante argentino teve a cláusula obrigatória de compra acionada junto ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, após cumprir metas contratuais durante o período de empréstimo, que se encerrou em 31 de dezembro. Em contrapartida, Zé Ivaldo, que já foi adquirido em definitivo pelo clube, teve o novo contrato devidamente regularizado.
Já o meia Gabriel Bontempo passou por uma cirurgia para correção de desvio do septo nasal ao fim da última temporada. Após um período de recuperação, no qual realizou apenas trabalhos físicos e técnicos de forma individualizada, o atleta retornou na última sexta-feira (9) aos treinos com contato junto ao restante do elenco, mas ainda será desfalque.
O atacante Tiquinho Soares apresentou um edema muscular na panturrilha esquerda durante os treinamentos da pré-temporada e já iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia do clube.
Já o meia Zé Rafael foi diagnosticado com conjuntivite e também deu início ao tratamento específico. Em razão do quadro, o jogador não ficará à disposição para a partida do Peixe contra o Novorizontino, neste sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.
Desfalques:
- Neymar (realizou uma artroscopia no joelho esquerdo no dia 22 de dezembro)
- Souza (em negociação para ser vendido ao Tottenham)
- Victor Hugo (em negociação com o Atlético-MG)
- Gabriel Bontempo (cirurgia no nariz)
- Tiquinho Soares (edema muscular na panturrilha esquerda)
- Zé Rafael (conjuntivite)
- Álvaro Barreal (documentação do novo contrato)
Copinha:
O Santos entra em campo já classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, após manter a invencibilidade na competição.
Os Meninos da Vila encerram a terceira fase do torneio neste sábado (10), contra o Grêmio São-Carlense, às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, no interior de São Paulo.
Os atletas Vinicius Lira, Gustavo Henrique, Mateus Xavier e Pepê Fermino, que disputavam a Copinha pela equipe sub-20, foram convocados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e passam a integrar o elenco profissional na disputa do Campeonato Paulista.
Os quatro Meninos da Vila já faziam parte de um projeto de transição e integração entre as categorias de base e o elenco profissional desde a última temporada.
