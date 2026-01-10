Santos terá sete desfalques na estreia do Campeonato Paulista

O Santos convocou quatro atletas que estavam concentrados para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em São Carlos, no interior de São Paulo, para reforçar o elenco profissional devido ao alto número de desfalques: sete ao todo.

O principal deles é o atacante Neymar, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo após sofrer a quarta lesão em 2025. O jogador atuou no sacrifício na reta final do Campeonato Brasileiro para ajudar o clube a evitar o rebaixamento. O Peixe só confirmou a permanência na Série A na última rodada da competição.

Além disso, dois atletas devem deixar o elenco santista. O lateral-esquerdo Souza recebeu uma proposta de quase R$ 100 milhões do Tottenham, da Inglaterra. Considerado uma das maiores revelações recentes do clube, ele estreou como profissional no dia 11 de fevereiro de 2024, no empate por 2 a 2 contra o Mirassol, no Estádio Maião, no interior de São Paulo.

O meia Victor Hugo, que chegou ao Alvinegro Praiano no meio do ano por empréstimo junto ao Flamengo até o fim desta temporada, será vendido ao Atlético-MG. O Peixe tem direito a 10% do valor da negociação caso não exerça a opção de compra, percentual garantido por ter dado visibilidade ao atleta durante sua passagem pelo clube.

Álvaro Barreal ainda não foi regularizado no BID da CBF após ter sido comprado pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O atacante Álvaro Barreal ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O meia-atacante argentino teve a cláusula obrigatória de compra acionada junto ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, após cumprir metas contratuais durante o período de empréstimo, que se encerrou em 31 de dezembro. Em contrapartida, Zé Ivaldo, que já foi adquirido em definitivo pelo clube, teve o novo contrato devidamente regularizado.

Já o meia Gabriel Bontempo passou por uma cirurgia para correção de desvio do septo nasal ao fim da última temporada. Após um período de recuperação, no qual realizou apenas trabalhos físicos e técnicos de forma individualizada, o atleta retornou na última sexta-feira (9) aos treinos com contato junto ao restante do elenco, mas ainda será desfalque.

O atacante Tiquinho Soares apresentou um edema muscular na panturrilha esquerda durante os treinamentos da pré-temporada e já iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia do clube.

Já o meia Zé Rafael foi diagnosticado com conjuntivite e também deu início ao tratamento específico. Em razão do quadro, o jogador não ficará à disposição para a partida do Peixe contra o Novorizontino, neste sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Desfalques:

Neymar (realizou uma artroscopia no joelho esquerdo no dia 22 de dezembro)

Souza (em negociação para ser vendido ao Tottenham)

Victor Hugo (em negociação com o Atlético-MG)

Gabriel Bontempo (cirurgia no nariz)

Tiquinho Soares (edema muscular na panturrilha esquerda)

Zé Rafael (conjuntivite)

Álvaro Barreal (documentação do novo contrato)

Copinha:

O Santos entra em campo já classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, após manter a invencibilidade na competição.

Os Meninos da Vila encerram a terceira fase do torneio neste sábado (10), contra o Grêmio São-Carlense, às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, no interior de São Paulo.

Os atletas Vinicius Lira, Gustavo Henrique, Mateus Xavier e Pepê Fermino, que disputavam a Copinha pela equipe sub-20, foram convocados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e passam a integrar o elenco profissional na disputa do Campeonato Paulista.

Os quatro Meninos da Vila já faziam parte de um projeto de transição e integração entre as categorias de base e o elenco profissional desde a última temporada.