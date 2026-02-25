Nos últimos dias, a internet foi tomada por rumores de que o casamento de Ainê e Philippe Coutinho estaria em crise, supostamente causada por ciúmes que o jogador teria da esposa ter sido musa da Vila Isabel, escola de samba do Rio de Janeiro.

Na manhã desta quarta-feira (25), Ainê veio a público para negar todos os rumores e tranquilizar os fãs do casal de que está tudo bem entre eles. A musa da Vila Isabel revelou inclusive que ao contrário do que foi divulgado pela mídia, o Coutinho compareceu, sim, a alguns compromissos da sua esposa no carnaval carioca.

- Pra quem não tá entendendo, botaram alguma coisa no Twitter falando que eu e Philippe estamos em crise por conta do carnaval... Estão criando isso porque ele não posta foto, porque supostamente o não foi ao ensaio (da Vila Isabel). Gente, pelo amor de Deus, Philippe posta foto da vida por acaso? Da vida normal? Ele não gosta de aparecer. O Philippe foi no ensaio técnico. Acabou o ensaio técnico da Vila, o Filipe foi embora, porque ele tinha treino no dia seguinte. Se eu posto alguma coisa, quem é que não ia falar que o Philippe estava no ensaio técnico, tendo treino no dia seguinte. Até parece que as pessoas iam acreditar que ele saiu de lá assim que acabou o ensaio da Vila - esclareceu Ainê Coutinho.

Ainê Coutinho nega rumores de crise no casamento

"Eu vou falar uma coisa para vocês, que loucura que é essa internet, né? Sério, tô chocada, as pessoas inventam o que querem. Como a internet tá maldosa, tá ruim. Eu tô de verdade em choque com essas coisas que tão saindo. Da onde? Que fundamento?

Aqui no Brasil, o jogador é julgado por ir em boliche com a família. Aí imagina se ele fosse ficar curtindo o Carnaval. Primeiro que o Philippe não faria isso nunca, né? Porque ele é um cara super comprometido, que nunca faltou com as obrigações dele. Tendo treino no dia seguinte, se o ensaio era de noite, ele não ia. Todas às vezes que o Philippe pôde ir ao ensaio, que não tinha treino no dia seguinte, ou então que o negócio era cedo e acabava cedo, ele foi. Só que a gente não postou. E aí tem que postar, porque se não posta, não é real. Gente, que dó das pessoas que acham que tudo que vive tem que estar na internet.

Só pra finalizar... Eu e Philippe temos uma relação de 19 anos. É uma relação que, graças a Deus, é muito madura e saudável. E se a gente não tivesse uma relação assim madura, eu não estaria no carnaval. Se isso estivesse incomodando o Philippe, eu não estaria no carnaval. Desde que a gente começou a namorar, ele sabe desse meu sonho e ele sempre me apoiou. Se fosse uma coisa que incomodasse ele, eu não estaria lá.

Galera fica falando que o Philippe saiu do Vasco e eu não postei nada. Gente, vocês querem que eu poste o quê? Qualquer coisa que eu postar aí do Vasco, vai ser enxurrada de comentários, que eu prefiro não ver. Então, o quê que eu faço? Eu prefiro nem postar."

*Trechos retirados de stories publicados pela esposa de Phillipe Coutinho.