Torcedores reagem a escalação do Palmeiras: 'Parabéns, Flamengo'

O Palmeiras enfrenta o Grêmio, nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o técnico Abel Ferreira optou por entrar em campo com um time alternativo. Onze jogadores foram poupados para o confronto devido à final da Libertadores, que acontece neste sábado (29).

Diante do cenário, torcedores do Alviverde se surpreenderam com os nomes escalados pelo treinador. O Palmeiras irá a campo com Marcelo Lomba, Giay, Aníbal Moreno, Jefté, Felipe Anderson, Facundo Torres, Maurício, Sosa, Emiliano Martinez e Benedetti. Veja a reação dos torcedores abaixo:

Quem o Palmeiras poupou?

O grupo que permaneceu no CT é formado por: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

A ausência de um time completo indica a provável escalação que deve ir a campo diante do Flamengo na corrida pelo tetracampeonato continental. Neste cenário, Bruno Fuchs venceria a concorrência de Aníbal Moreno e Emiliano Martínez e atuaria de forma improvisada como primeiro volante, função que já exerceu em outras oportunidades.

A expectativa é que o grupo viaje amanhã ao Sul do país para se juntar ao restante do elenco, uma vez que o Palmeiras embarca para Lima no dia 26 de novembro. A informação da lista de atletas foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.

