Atuação de ex-Palmeiras na Champions divide opiniões entre europeus: 'Só pode'

Jogando longe de seus domínios, o Benfica conquistou sua primeira vitória nesta edição da Uefa Champions, contra o Ajax, nesta terça-feira (25). No entanto, mesmo com o resultado positivo, europeus se dividiram sobre a atuação do meia Richard Ríos, ex-jogador do Palmeiras.

Desde de sua chegada ao Velho Continente, após a disputa do Mundial de Clubes pelo Palmeiras, Richard Ríos demorou para conquistar a torcida do Benfica. Em um primeiro momento, o meia colombiano era bastante criticado pela falta de intensidade durante os jogos.

Com a chegada de José Mourinho, Ríos assumiu a titularidade do Benfica e começou a cair nas graças dos torcedores. No entanto, a atuação na vitória por 2 a 0 contra o Ajax, nesta terça-feira (25), não agradou a todos os torcedores. Veja as reações nas redes sociais.

Tradução: A vitória do Benfica contou com uma atuação sólida de Richard Ríos, apesar da exibição muito fraca do Ajax. A equipe de Mourinho venceu de forma justa. Ríos se dedicou à pressão, avançando ao ataque e dando continuidade à construção das jogadas. Ele chega em ótima fase.

Tradução: Excelente escolha de ilustração. Mais uma grande partida de Richard Rios. Gosto muito deste jogador.

Tradução: Sinceramente, Richard Ríos é um pouco superestimado.

Tradução: Richard Ríos está fazendo de tudo para o Mourinho tirar ele do jogo.

Com o resultado, a equipe portuguesa somou os primeiros três pontos nesta edição da Champions League e assumiu a 30ª colocação na fase de liga. Buscando uma reação na competição, o Benfica volta a campo contra o Napoli, no próximo dia 10 de dezembro, no Estádio da Luz.

Richard Ríos, ex-Palmeiras, tem multa milionária

A equipe de Portugal desembolsou 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para contratar o Richard Ríos, ex-Palmeiras, por cinco temporadas. O Palmeiras irá receber 21 milhões de euros na negociação (cerca de R$ 136 milhões). O restante do valor será dividido entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).

O colombiano também receberá 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), diluídos entre luvas e salários. O Benfica estipulou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650,1 milhões).

Com 25 anos, o volante se destacou no Palmeiras e em atuações pela seleção da Colômbia. Com essa notoriedade, gerou o interesse de diversos cubes da Europa, como Zenit, da Rússia, e a Roma da Itália, mas acabou escolhendo pelo Benfica.

