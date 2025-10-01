Craque Neto pede jogador do Palmeiras na Seleção Brasileira: ‘Copa do Mundo’

Craque Neto, ídolo do Corinthians, pediu um jogador do Palmeiras na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. O italiano vai anunciar a convocação para os próximos amistosos nesta quarta-feira (1°) às 15H (Brasília).

continua após a publicidade

O debate no programa "Os Donos da Bola", da Band, era sobre quem era o jogador mais importante do Verdão. Na hora de ilustrar os candidatos com gols, Craque Neto pediu Andreas Pereira, do Palmeiras, na Seleção Brasileira.

➡️Galvão Bueno cita drama e faz alerta para o Palmeiras: ‘Não é normal’

- O Andreas Pereira é um craque de bola. É Seleção Brasileira e tem que disputar a Copa do Mundo em 2026 - disparou Neto.

Craque Neto pediu jogador do Palmeiras na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Em alta no Palmeiras, Andreas Pereira vive expectativa de convocação para Seleção Brasileira

O meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras, vive a expectativa de ser convocado para a Seleção Brasileira. A lista oficial do técnico Carlo Ancelotti será divulgada nesta quarta-feira (1), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

continua após a publicidade

Na última convocação, para os jogos contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa, Andreas Pereira foi chamado no lugar de Kaio Jorge, que acabou sendo desconvocado devido a uma lesão muscular sofrida na partida contra o Chile.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Agora, com sequência de jogos pelo Palmeiras, o camisa 8 vem se destacando e espera ser novamente chamado para integrar o grupo durante toda a pausa da Data Fifa.

continua após a publicidade

Andreas Pereira teve um começo de trajetória promissor no Palmeiras desde que foi anunciado no dia 29 de agosto. Em cinco partidas, sendo três como titular, o meio-campista já contribuiu com dois gols e uma assistência, mantendo uma média de 90 minutos para participar diretamente de um gol. Além disso, criou uma grande chance, acertou 79% dos passes e realizou 8 passes decisivos, mostrando participação ativa na criação ofensiva da equipe.

No aspecto defensivo, Andreas também se destacou, com 15 bolas recuperadas, 4 desarmes e 1.4 passes longos certos por jogo. Apesar de ter apenas 38% de eficiência nos duelos, ele finalizou sete vezes, sendo três no gol, e sofreu duas faltas. Esses números refletem uma adaptação rápida e uma presença relevante tanto na armação quanto na pressão defensiva do Palmeiras, culminando em uma nota de 7,30 pelo Sofascore.