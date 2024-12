Torcedores elegem o clube mais ‘odiado’ do Brasil; veja lista

Na Espanha, o jornal "Marca" fez uma pesquisa pedindo aos fãs de futebol votos de 1 a 10 sobre a equipe que menos lhes gerava apreço no país, com um resultado surpreendente. Com base nessa pesquisa, o Lance! fez uma enquete no seu grupo de WhatsApp perguntando qual é o clube menos simpático do Brasil.

Na pesquisa, os usuários poderiam votar em apenas uma equipe. Os clubes envolvidos na votação foram Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

Curiosamente, os clubes com o maior número de torcedores do Brasil são os líderes da lista: Flamengo e Corinthians. Metade dos votos da pesquisa foi para o Rubro-Negro, sendo eleito o time com menor apreço do país. O Timão, por sua vez, recebeu 32% dos votos. O top 5 é finalizado por Palmeiras, Atlético-MG e São Paulo.

😡Ranking dos mais 'odiados' pelos torcedores do Lance!

1️⃣ Flamengo

2️⃣ Corinthians

3️⃣ Palmeiras

4️⃣ Atlético-MG

5️⃣ São Paulo

6️⃣ Vasco

7️⃣ Botafogo

8️⃣ Fluminense

9️⃣ Cruzeiro

1️⃣0️⃣ Grêmio

1️⃣1️⃣ Internacional

1️⃣2️⃣ Santos

