Nesta quarta-feira (18), Gabigol deletou de suas redes sociais uma foto minutos após publicá-la. O motivo teria sido a excesso de comentários de internautas que notaram a presença de Rafaella Santos, ex-namorada do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Chelsea pedem retorno de Thiago Silva após postagem; confira

Apesar do jogador de futebol ter apagado o clique, a web passou a comentar sobre o ocorrido em outras redes sociais:

- Gabigol tinha postado uma foto em que a Rafaella aparecia no fundo tomando água. Aí já começaram a surtar, e ele apagou a foto -, escreveu internauta no 'X'.

Um detalhe importante é que a publicação foi feita poucos dias vazar que os ex-namorados estariam curtindo dias em Tóquio, no Japão, no mesmo hotel de luxo. O local conta com diárias em suíte básica de R$ 10,1 mil até R$ 41,5 mil aos fins de semana.

continua após a publicidade

Histórico do casal

Em 2015, o ex-Flamengo e a influenciadora começaram um affair de idas e vindas. Porém, só assumiram o namoro em 2017. Apesar de diversos términos durante o tempo que passaram juntos, o fim definitivo do romance foi anunciado apenas em setembro do ano passado.

Publicação de Gabigol com Rafaella Santos aparecendo no fundo (Foto: <strong> </strong>Foto: Reprodução/Instagram)

O ex-casal acendeu rumores de uma possível volta na última quinta-feira (12) ao aparecer curtindo férias no Japão ao mesmo tempo. O fotógrafo e filmaker de Gabigol publicou fotos comendo na mesma mesa de restaurante que Diego Magio, amigo íntimo de Rafaella.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas