A conquista da Libertadores para o Botafogo rendeu também a cobrança de uma promessa feita em abril de 2024. Nesta quarta-feira (18), Pedro Certezas divulgou o registro do momento em que era tatuado em casa, enquanto entrevistava Júnior Santos, atacante alvinegro, com quem havia feito a aposta.

Na época, durante entrevista de Júnior Santos para a TNT Sports, Pedro Certezas prometeu que faria uma tatuagem ao Botafogo junto de um jacaré - apelido do craque -, caso o atacante fizesse o gol do título para o Alvinegro. Com um gol dos acréscimos, o jogador de 30 anos conseguiu o que precisava para garantir a Libertadores para o Glorioso e, de quebra, ganhar uma homenagem do influenciador.

A principal "piada" da tatuagem para o influenciador é o seu declarado ódio por jacaré, que já compartilhou diversas vezes nas redes sociais. No entanto, Pedro Certezas manteve a palavra e tatuou o animal com a roupa do Botafogo encostado na taça da Libertadores.

Júnior Santos na Libertadores pelo Botafogo

O destino sorriu para Júnior Santos, que ficaria marcado na história do Botafogo. O atacante marcou o gol decisivo do título, selando uma vitória de 3 a 1. Com esse gol, ele alcançou a marca de 10 gols na Libertadores, tornando-se o maior artilheiro do clube na competição.

Em entrevista após a partida, Júnior Santos expressou sua emoção pelo título conquistado, destacando as dificuldades superadas durante a temporada. A conquista reflete a determinação e talento que o consolidaram como um dos principais jogadores do Botafogo em 2024.

- A obra da segunda casa é maior que a da primeira. Sempre acreditei em Deus, com muita fé e determinação. Foi muito trabalho para chegar aqui. Sou jogador profissional, então, em meio a tudo, sempre é necessário acreditar e nunca desistir. Essa é a minha sina. Hoje, o objetivo é desfrutar deste momento. A gente fica em êxtase. Só penso em aproveitar. Sou campeão.