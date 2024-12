Vini Jr, craque do Real Madrid, recebeu da Fifa o prêmio The Best 2024, dado ao melhor jogador do mundo na última temporada do futebol mundial. Porém, a escolha feita por jornalistas, capitães, treinadores e pelo público geral parece não ter agradado um ídolo histórico do esporte.

Lothar Matthäus, lenda do Bayern de Munique e da Alemanha, fez duras críticas ao brasileiro, comparando seu comportamento dentro de campo a Neymar, que nunca conseguiu vencer a honraria máxima a nível individual.

- Para mim, Vinícius é o novo Neymar. Tudo nele é de alto nível, tem uma ótima finalização, velocidade... é um super talento. Mas assim como Neymar, ele atrapalha. Ele incita os torcedores, briga com adversários, provoca com gestos... em seu comportamento, ele está no caminho errado. E Neymar é o modelo errado - disparou Matthäus, que, assim como Vini Jr, também foi eleito melhor do mundo uma vez, em 1991.

Vinícius recebeu o prêmio na terça-feira (17), em Doha, no Catar. Com o troféu, quebrou um jejum de 17 anos sem que o troféu parasse nas mãos de um brasileiro - o último havia sido Kaká, em 2007. O grande desempenho em 2023-24 pesou para a decisão, quando conquistou os títulos de La Liga e Champions League, incluindo um gol na decisão continental diante do Borussia Dortmund.

Logo no dia após a cerimônia, o camisa 7 foi decisivo no título merengue na Copa Intercontinental. Diante do Pachuca, algoz do Botafogo nas quartas de final, Vini deu uma linda assistência para Mbappé e liquidou a fatura em 3 a 0 ao converter pênalti. Após o apito final, foi eleito o melhor jogador do campeonato e da final, fechando a conta no mundo árabe em quatro troféus individuais (também havia conquistado um lugar no "11 ideal" da Fifa) e um coletivo.

