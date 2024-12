Nada de Real Madrid ou Barcelona. O time mais odiado do futebol espanhol é o Real Betis. O jornal local "Marca" fez uma pesquisa liberando aos torcedores votos de 1 a 10 sobre a equipe que menos lhes gerava apreço em La Liga, e o lado verde da Andaluzia ficou com a maior nota.

Em média, o Betis teve 5,84 de nota. Em comparação aos times grandes, o Real ficou com 5,19; o Barça 3,75; e o Atlético de Madrid 4,32. Ainda assim, os merengues foram os que mais receberam notas 10, a escala máxima, com mais de 56 mil votos.

😡 Nem Real, nem Barcelona: veja o ranking dos mais 'odiados' da Espanha

1️⃣ Real Betis - 5,84

2️⃣ Athletic Bilbao - 5,55

3️⃣ Real Sociedad - 5,38

4️⃣ Las Palmas - 5,35

5️⃣ Celta de Vigo - 5,31

6️⃣ Rayo Vallecano - 5,25

7️⃣ Villarreal - 5,24

8️⃣ Real Madrid - 5,19

9️⃣ Osasuna - 4,94

1️⃣0️⃣ Alavés - 4,92

1️⃣1️⃣ Leganés - 4,88

1️⃣2️⃣ Mallorca - 4,88

1️⃣3️⃣ Real Valladolid - 4,88

1️⃣4️⃣ Espanyol - 4,79

1️⃣5️⃣ Girona - 4,54

1️⃣6️⃣ Atlético de Madrid - 4,32

1️⃣7️⃣ Getafe - 4,18

1️⃣8️⃣ Valencia - 4,17

1️⃣9️⃣ Sevilla - 4,16

2️⃣0️⃣ Barcelona - 3,75

Real Betis superou Real Madrid e Barcelona como o time mais "odiado" de La Liga (Foto: Divulgação / Real Betis)

🔟 Top 5 de times com mais notas 10

1️⃣ Real Madrid - 56.839 votos

2️⃣ Barcelona - 24.193 votos

3️⃣ Real Betis - 17.170 votos

4️⃣ Athletic Bilbao - 15.440 votos

5️⃣ Atlético de Madrid - 14.519 votos

Apesar da "má reputação", o Betis ocupa apenas a 9ª colocação do Espanhol, com 24 pontos. Nas três primeiras posições, figuram Barcelona, Atlético e Real, nesta ordem: os catalães têm 38 pontos em 18 jogos, os colchoneros têm 38 em 17, e os blancos têm 37 em 17. No sábado (21), os dois líderes se enfrentam em jogo direto valendo a liderança no Estádio Olímpico, em Montjuïc; em caso de empate, a equipe de Vini Jr pode se beneficiar no dia seguinte e assumir a ponta caso vença o Sevilla em casa.

