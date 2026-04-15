Roger Flores reprova trio em gol sofrido pelo Fluminense: 'Lambança geral'

O Fluminense perdeu para o Independiente Rivadavia por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Na transmissão da partida, pela Globo, o ex-jogador Roger Flores não perdoou os jogadores Samuel Xavier, Fábio e Canobbio pelo lance que originou o segundo gol do clube argentino.

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O cronômetro marcava seis minutos do segundo tempo, quando o trio protagonizou uma série de erros, que resultou no gol argentino. O atacante Alex Arce foi o responsável por virar a partida para o Independiente Rivadavia.

— Lambança geral. Primeiro o Villa para o Samuel Xavier na corrida, o Fábio deveria ter esperado um pouquinho mais, poderia pegar com as mãos dentro da área, se precipitou. Saiu, foi fazer o corte de cabeça, não cortou, e aí vem o Canobbio, que também tinha possibilidade de dar uma cabeçada mais forte para tirar e não o fez. Aí depois bola dividida, provavelmente seria pênalti… Lambança geral — disse Roger Flores.

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Como foi Fluminense x Independiente Rivadavia?

Texto por: Pedro Brandão

O Fluminense começou a partida com intensidade no Maracanã e rapidamente transformou o volume em vantagem. Apostando nas jogadas pelo lado direito, o Tricolor criou as primeiras chances com Castillo e Canobbio, até abrir o placar aos nove minutos: Savarino cruzou na medida para Guilherme Arana, que dominou e finalizou cruzado para fazer 1 a 0. Mesmo após o gol, a equipe seguiu pressionando e quase ampliou aos 20, quando Canobbio desperdiçou rebote dentro da área após boa defesa de Bolcato em chute de Savarino.

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A partir da metade do primeiro tempo, porém, o cenário mudou. O Independiente Rivadavia passou a encaixar melhor os contra-ataques e começou a explorar a principal fragilidade tricolor: a bola aérea. Depois de algumas investidas perigosas, os argentinos chegaram ao empate aos 36 minutos. Em cobrança de falta levantada na área, a defesa do Fluminense não conseguiu afastar, e Sartori apareceu para completar de cabeça. O gol esfriou o time da casa, que ainda tentou responder em finalizações de média distância, mas foi para o intervalo sob vaias da torcida.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense tentou retomar o controle, mas foi surpreendido logo aos seis minutos em um lance caótico. Após uma sequência de erros defensivos, incluindo falhas de Fábio e da linha de defesa, a bola sobrou para Arce, que aproveitou o gol aberto para virar o jogo para o Independiente Rivadavia. O gol abalou o Tricolor, que passou a encontrar dificuldades para construir jogadas e viu a equipe argentina crescer na partida, ameaçando em contra-ataques e bolas paradas.

Somente na reta final o Fluminense voltou a pressionar de forma mais consistente, impulsionado pelas entradas ofensivas e pelo desgaste do adversário. Savarino obrigou Bolcato a fazer grande defesa em chute de fora da área, enquanto John Kennedy teve a melhor chance ao cabecear firme, mas para fora. Nos acréscimos, o time partiu para o abafa, acumulando cruzamentos e finalizações, mas esbarrou na defesa argentina e na falta de precisão. Sob protestos da torcida, que chamou o time de "sem vergonha", o Tricolor não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 no Maracanã.